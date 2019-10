Carutas, in stare grava dupa ce a fost izbit de un autoturism

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic ingreunat pe DN7! Accident grav in Argeș! O persoana decedata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfașoara pe un fir alternativ pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea, la kilometrul 146 + 120 de metri, in zona localitații argeșene Morarești,…

- Un motociclist este in stare grava in urma unui accident rutier produs pe DN 17, judetul Suceava.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, pe DN17 Vatra Dornei ndash; Bistrita, in localitatea Poiana Stampei, a avut loc un accident in care au fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea – Cluj Napoca, la kilometrul 588+900 de metri, judetul Cluj, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism si un autotren. In urma impactului, doua persoane au suferit leziuni grave, fiind in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, sensul catre capitala al autostrazii A3 Bucuresti ndash; Ploiesti, iesirea catre DNCB localitatea Tunari , este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme.In urma evenimentului o persoana a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, la kilometrul 608 500 de metri, la intrarea in localitatea Tileagd dinspre Oradea judetul Bihor , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.In urma impactului, trei persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15 E 60 , la kilometrul 57 600 de metri, intre localitatile Sanpaul si Recea, judetul Mures, s a produs o coliziune frontala intre un autoturism si un autotren, pe fondul unei patrunderi pe contrasens.In urma impactului…

- Patru persoane decedate, una ranita grav, masini transformate intr-un morman de fiare, acesta este bilantul unui carabol pe DN 71 la kilometrul 38+200 de metri, intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN…

