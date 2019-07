Ziua Națională a Contabilului Român, sărbătorită vineri

Contabilii vrânceni vor sărbători, vineri, Ziua Națională a Contabilului Român, ajunsă la a XV-a ediție. Evenimentul din acest an se va desfășura la restaurantul Casa Veche din Focșani, sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!”, sub patronajul filialei județene a… [citeste mai departe]