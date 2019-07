Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele prin care ia act de demisia lui Carmen Dan de la Ministerul Afacerilor Interne și înlocuirea acesteia cu Nicolae Moga. De asemenea, președintele a dat unda verde revocarii lui Teodor Meleșcanu din funcția de ministru de externe și a semnat…

- Viceliderul grupului USR din Camera Deputaților, Stelian Ion, critica decizia președintelui de a accepta noii miniștri de la Externe și Interne, Ramona Manescu și Nicolae Moga, comentând ca acestea sunt dezonorante pentru șeful statului. Deputatul USR spune ca noul ministru al Internelor este…

- Intr-o postare pe Facebook, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din cadrul Camerei Deputatilor, spune ca cei vinovati de cele intamplate in 10 august 2018 trebuie sa fie trasi la raspundere.”Demisia ministrului Carmen Dan reprezinta doar primul pas catre…

- Carmen Dan, al carei nume figura pe lista remaniabililor, decizia urmand sa fie luata la Comitetul Executiv al PSD de luni, a afirmat ca si-a depus mandatul. Ea a tinut sa precizeze ca pleaca cu fruntea sus din minister. De asemenea, Carmen Dan i-a urat succes lui Nicolae Moga, senator de Constanta,…

- "Am avut, astazi, o intalnire de lucru cu domnul Andrei NASTASE, viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, in contextul vizitei oficiale in Romania a delegației din Republica Moldova, condusa de catre premierul Maia SANDU. In cadrul discuțiilor am exprimat sprijinul…

- „Te-ai sinucis, Cristi, fara sa iți dai seama, acceptand condițiile mizere de munca” – este mesajul dur al vicepreședintelui SNPR Decus, Bogdan Banica, dupa ce un polițist din Timiș a fost ucis in misiune. Acesta cere demisia ministrului de Interne, pentru slaba finanțare a Poliției Romane.Vicepreședintele…

- Judecatorul care analizeaza dosarul fostului deputat Sebastian Ghița a solicitat cercetarea administrativa a conducerii Poliției Prahova, intrucat de patru luni polițiștii nu au adus la proces un martor. In aceste condiții, magistratul Iulian Dragomir a cerut ca martorul sa fie adus de Brigada Speciala…

- In mesajul postat pe Facebook, duminica, Traian Berbeceanu subliniaza ca politistul decedat nu avea echipament de protectie in timpul misiunii si ca era inarmat cu pistol neperformant. "S-a mai prapadit un politist aflat in misiune, doamna Carmen Dan. De asta data, impuscat de un infractor recidivist,…