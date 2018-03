Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Buzau, arde vegetatie uscata inalta, maracinis si lastaris, frontul de flacara intinzandu-se pe aproximativ trei kilometri. "In sprijinul ISU actioneaza SVSU Berca si SPSU OMV Petrom. Pentru conducerea si coordonarea interventiei, la fata locului s-a deplasat inspectorul sef al…

- Situatia critica inregistrata in ultimele zile in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii unor inundatii masive din cauza unei viituri pe raul Olt, incepe sa se amelioreze, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius…

- Atat ministrul de Interne, cat si secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta au ajuns, joi in jurul pranzului, cu un elicopter de la Bucuresti in zonele afectate de inundatii, mai precis la granita judetelor Brasov cu Covasna. Acolo se afla deja, inca din ziua precedenta,…

- In contextul avertizarilor hidrologice de Cod Galben si Portocaliu, pe principalele cursuri de rauri, precum si a avertizarii recente de nowcasting Cod Rosu pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare, din judetele Harghita si Brasov, valabila pana in aceasta seara la ora 24.00, Ministerul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana miercuri dimineata pe raul Olt. Potrivit hidrologilor, in intervalul 13 martie, ora 14:40 - 14 martie, ora 10:00, se vor semnala scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant, ploi si descarcari electrice, valabila pe durata urmatoarei ore in judete din vestul t...

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- ”Nu am vrut sa lasam sa treaca Ziua Protectiei Civile fara a mai face un pas pentru pregatirea populatiei. Astfel, a fost creat un portal unic pe care populatia poate sa acceseze toate informatiile necesare pe situatii de urgenta, pentru pregatirea lor. In loc sa caute pe site-ul IGSU, pe site-ul…

- In urma avertizarilor de vreme rea emise de meteorologi, Primarul General, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna la sediul PMB. Comandamentul de Iarna de la Primaria Capitalei incepe de la...

- „Recomandam Directiilor de Sanatate Publica sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la nivelul unitatii la care fac dializa, dupa sedinta, sa ramana internati in spital. Bolnavii cronici care necesita monitorizare permanenta si sunt internati in acest moment…

- In cadrul intalnirii, ministrul afacerilor interne a anunțat ca primele masuri pentru gestionarea situațiilor de urgența generate de vremea severa au fost luate inca de la momentul emiterii avertizarilor meteorologice. Astfel, in cursul zilei de ieri au fost relocate forțe ale ISU din județele…

- O avertizare cod galben de ger va intra in vigoare incepand cu duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu care va intra in vigoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare sambata noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- Meteorologii au emis astazi doua avertizari cod galben si cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, in intervalul 25 februarie ora 03.00 ndash; 01 martie, ora 10.00 va fi cod galben de frig in mai multe judete. Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare in aceasta noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- In jurul orei 03:30, un apel la 112 indica un incendiu la un spațiu de depozitare din Paleu. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea. „In urma efectuarii recunoașterii, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta la o…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor, existand multe situatii in care politistii sunt chemati la munca din timpul liber, si cere membrilor…

- Locuintele a peste 800 de familii care fac parte din grupurile de risc vor fi dotate gratuit cu detectoare de fum. Primele dispozitive au fost instalate in cateva locuinte din satul Fauresti din mun. Chisinau. Actiunea face parte din campania nationala cu genericul: „O casa protejata. O viata salvata”,…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, politistii si lucratorii de la gaz au fost solicitati sa intervina dupa ce o magistrala de gaz dintr-o comuna rezidentiala a fost fisurata.

- "Este o discutie cu cei care importa terminalele telefonice, ca sa ne asiguram ca de la un anumit moment toate terminalele care se importa in Romania sa aiba in ele sistemul activat. La acest moment exista un procent care este activat si exista un procent mai mare care este neactivat. Acolo vom lucra…

- Prmeierul Viorica Dancila a anunțat luni, dupa ședința de la PSD, ca ii va cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa se intoarca in țara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga Moraru. Ministrul Justiției Tudorel Toader sa afla intr-o vizita oficiala in Japonia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic pentru sudul Banatului si zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Rafalele de vant vor depasi 90-100 km/h si trecator va ninge slab.

- Miercuri, intre orele 06.00 - 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu viteze ce vor depași 90...100 km/h și trecator va ninge slab. Intensificari temporare ale vantului vor fi și in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general…

- Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean, a dispus ca masura de urgenta izolarea zonei, restrictionarea traficului rutier si convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit Primariei Sighisoara, din data de 5 februarie s-au luat masuri pentru restrictionarea…

- In primavara anului curent, la Ungheni va fi data in exploatare Unitatea de primiri de urgența a Spitalului raional Ungheni, reamenajata și renovata conform standardelor europene. Cel puțin, așa susține directorul Spitalului raional Ungheni, Andrei Alexeev. ”In sfarșit, nu vom mai fi nevoiți sa umblam…

- Guvernul a amanat depunerea Declarației 600, pana la data de 15 aprilie 2018. Potrivit Executivului, pana in prezent s-au depus 28.500 de formulare, din totalul de 210.000 de persoane care ar trebui sa le completeze, potrivit Codului Fiscal, in urma estimarilor facute de autoritați, la nivelul anului…

- Un proiect de hotarare in acest sens va intra pe ordinea de zi in urmatoarea sedinta de Consiliu General. Potrivit news.ro, consilierii primarului Capitalei Gabriela Firea, specialisti ai institutiei si presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu, s-au intalnit, joi, la sediul Primariei…

- Politistii si procurorii fac cercetari, dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare. Potrivit sursei citate, tanara care a fost…

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant...

- Avand in vedere informarea meteorologica emisa de ANM care anunta Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ si intensificari sustinute ale vantului, ceea ce determina ninsori viscolite vizibilitate redusa , CNAIR SA recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si…

- Alerta la pompierii brasoveni. Inspectoratul pentru Situati de Urgenta a fost solicitat sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o casa. Doua echipaje de la ISU Brasov si cel de la serviciul de pompieri voluntari intervin la aceasta ora pentru lichidarea incendiului. Din pacate, se pare ca este…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Libertatii nr.101 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la…

- Medici din 68 de spitale din Marea Britanie au avertizat-o pe premierul Theresa May ca unii pacienti mor pe coridoare la unitatile de urgenta supraaglomerate ale Serviciului National de Asistenta Medicala (NHS), relateaza DPA. Intr-o scrisoare datata miercuri si publicata online de Health Service…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Masuri sporite in legatura cu depistarea unui nou focar de pesta porcina. Infectia a fost identificata in localitatea Mamaliga din Ucraina, aflata chiar la hotarul cu Moldova, in imediata apropiere de satul Criva din raionul Briceni. Pentru a preveni raspindirea bolii, reprezentantii Agentiei Nationala…

- Un avion al Blue Air a aterizat de urgența la Palermo. Avionul decolase de la Bacau, iar la bord se aflau peste 100 de romani, care se indreptau spre Catania. Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna.Avionul a decolat la ora 8.50 și trebuia sa aterizeze la 10.15 in Catania.

- Polițiștii nu au liber de Revelion. Aceștia vor fi prezenți la datorie pentru ca cetațenii sa fie in siguranța. In vizorul lor vor fi in special, zonele aglomerate din oraș, lacașurile de cult, barurile, dar și localurile unde sunt organizate mese festive. De asemenea, oamenii legii le recomanda cetațenilor…

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat, joi, ca va spori prezenta fortelor de securitate in timpul evenimentelor ce vor avea loc cu ocazia trecerii in noul an, ca urmare la repetatele atacuri teroriste ce au avut loc pe teritoriul Marii Britanii, informeaza The Associated Press.

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 12 grade Celsius in vestul Romaniei si 15 grade in sud, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. De duminica, Ajunul Craciunului, temperaturile vor incepe sa creasca usor,…

- Ministerul Afacerilor Interne a suplimentat numarul angajaților care vor lucra in perioada sarbatorilor de Craciun. Redam comunicatul transmis de MAI: „In contextul minivacanței prilejuite de Sarbatorile de iarna, principala misiune a Ministerului Afacerilor Interne este asigurarea climatului de ordine…

- Municipiul Moinești, orașul Darmanești și comuna Secuieni nu vor intra in stare de alerta, deși au cerut de acum doua saptamani acordul de la Ministerul Afacerilor Interne. In aceste localitați, Romprest a suspendat activitatea de salubrizare,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Deputatul PNL de Alba Sorin Bumb a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa ia masuri pentru deblocarea situației de la ghișeele de inmatriculari auto. Acesta explica situatia si spune ca aglomeratia la aceste ghisee a devenit un fenomen national, in contextul eliminarii taxelor de inmatriculare…