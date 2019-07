Carla’s Dreams și 5 Gang vin la Târgu Jiu!

Targujienii se pregatesc pentru un nou weekend de distractie! In data de 12 iulie 2019, municipalitatea va organiza un nou concert sustinut de Carla’s Dreams, 5 Gang si The Dreamers. Evenimentul face parte din seria de concert ce vor fi sustinute in aceasta vara sub denumirea de Infinity Targu Jiu-Un festival cat o vara. Targujienii și turiștii care aleg sa viziteze orașul lui Brancuși in aceasta perioada vor avea parte de o vara incendiara! Concertul va avea loc in Piata Prefecturii incepand cu ora 20.00 si poate participa oricine doreste.

Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții la Vocea Romaniei! Horia Brenciu revine la Pro Tv, in sezonul 9 al show-ului! Acesta fusese inlocuit de Tudor Chirila in sezonul patru al competiției și plecase la rivalii de la Antena 1, la X Factor, acolo unde a facut echipa alaturi de Delia, Ștefan Banica și solistul de la Carla’s…

- Organizatia FreeMoldova, care o sustine pe lidera PAS Maia Sandu, a protestat la un concert organizat de Carla's Dreams la Londra. Manifestantii si-au aratat nemultumirea pentru ca trupa a cantat anterior la concertele organizate de partidele PDM și ȘOR.

- Constructorii Stadionului Municipal din Targu Jiu au subcontractat din lucrari unor firme locale pentru a le finaliza pana in data de 26 iunie. In mai puțin de doua saptamani la Targu Jiu va sosi o comisie de recepție din cadrul Companiei Naționale de Investiții pentru a verifica lucrarile executate.…

- Sambata seara, Romexpo a fost plin de oameni veniți sa ii vada live pe artiștii lor preferați. Dupa 3 concerte sold out la Arenele Romane, Carla’s Dreams au cantat pentru prima data la Romexpo, in fața a 8500 de fani, in super show-ul “Nocturn”, o experiența inceputa in online cu multe piese și testimoniale…

- 'Targujienii vor avea parte de o saptamana bogata in evenimente culturale, concerte de muzica usoara, populara si folk, distractie, expozitii, precum si de nelipsitele standuri cu preparate culinare traditionale de pe Insulita Jiului. Printre numele mari de artisti care vor concerta la Targu-Jiu…

- Traditionalul concert anual Carla’s Dreams are loc pe 18 mai, pentru prima data la Romexpo: “Nocturn”. “Doar pentru ai nostri”, au spus Carla’s Dreams. Cea mai scurta si nonconformista invitatie la un eveniment, asa cum si-au obisnuit fanii: directi dar discreti, intensi si mereu surprinzatori. Este…

- Solistul trupei Carla`s Dreams intenționeaza sa renunțe la muzica in cațiva ani. Acesta a declarant ca poate, totuși, sa produca pentru altcineva. Carla`s Dreams este de parere ca te poți dedica unui domeniu, dar nu trebuie sa te ții cu dinții de lucruri pentru ca atsa nu duce la bine niciodata. Carla`s…

- Intens! Așa a fost live-ul Carla’s Dreams din aceasta dimineața, de la Virgin Radio Romania. Daca l-ai ratat in direct la Virgin Radio Romania și pe pagina de Facebook, da-i un play pe virginradio.ro. Chiar in dimineața in care au stat de vorba cu ”Sergiu” de la Carla’s Dreams , Bogdan, Shurubel și…