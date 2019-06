Cantareata rap americana Cardi B a fost inculpata vineri in urma unei noi serii de capete de acuzare formulate impotriva ei, ce vizeaza o agresiune petrecuta intr-un club de striptease din New York, care au fost adaugate in dosarul deschis pe numele artistei, la cateva luni dupa ce ea a refuzat sa isi recunoasca vinovatia in instanta, informeaza AFP si Reuters. Un juriu, reunit pentru a examina acuzatiile formulate de Biroul Procurorului din Queens, a adaugat 14 capete de acuzare celor sase care existau deja in acest dosar inca din octombrie 2018. Cantareata in varsta de 26 de ani, al carei nume…