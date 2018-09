Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca au participat vineri, 7 septembrie, la ceremonia arborarii drapelelor și intonarii imnurilor țarilor NATO la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Ceremonia a avut loc in semn de apreciere…

- In perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad se va desfasura cel mai mare targ de agricultura, Agromalim. Evenimentul va reuni peste 280 de expozanți din 11 țari: Romania, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia. Cu o experienta si traditie de 28 de ani…

- Într-un top în funcție de prețul mediu al chiriilor între orașele menționate, Cluj-Napoca se situeaza pe poziția a șasea, între Porto și Thessaloniki. 1. Munchen, Germania: 1.430 euro / luna 2. Milano, Italia: 1.255 euro / luna 3. Barcelona, Spania: 1.028…

- In urma cresterii tensiunilor intre NATO si Moscova pe fondul anexarii Crimeei de catre Rusia, in mai multe tari europene s-au inmultit discutiile despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu. In acest moment, acest stagiu este obligatoriu in tari europene ca Grecia, Turcia, Danemarca, Norvegia,…

- Cu o productie de 8,14 miliarde litri (20% din productia totala a UE), Germania a fost principalul producator in 2017, cand una din cinci beri continand alcool produsa in UE a venit din Germania. Urmeaza in ordine, Marea Britanie (5,60 miliarde litri), Polonia (3,96 miliarde litri), Olanda (3,90 miliarde…

- Documentarul despre comunism și percepția acestuia in era post-revoluționara impletește genul experimental și animația cu imagini de arhiva și filmari contemporane, filmul redand efectele personale ale totalitarismului, firul narativ fiind construit din dialogul imaginat intre tanara regizoare și bunicul…

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul priveste catre ultimii intrati, Romania si Bulgaria, state care aspira ca impartirea cartilor…

- Majoritatea oamenilor din tarile central, sud si est-europene sunt impotriva migratiei si considera ca pastrarea culturii crestine este importanta, releva un sondaj de opinie realizat de institutul ungar Nezopont, transmite joi MTI. Studiul a fost realizat in perioada 11 mai-11 iunie de acest institut…