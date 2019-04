In cea de-a doua zi a sarbatorilor pascale, satenii din localitatea Soceni, comuna Ezeris, dau de pomana cosuri pline de bunatati si oua rosii, potrivit traditiei.



"Este o traditie a bisericii noastre, ca in Saptamana luminata sa ne rugam pentru cei morti, pentru ca razele luminii Invierii, pe care Mantuitorul a adus-o in lume, sa patrunda si la ei, in sufletele lor, pentru a le darui iertare de pacate. Si noua nu ne-a ramas decat sa ne rugam lui Dumnezeu pentru iertarea pacatelor lor. Este o traditie pe care biserica noastra o pastreaza si, indiferent de perioada anului, avem datoria…