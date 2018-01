Carambol cu trei maşini, un rănit grav Un grav accident a avut loc pe DN 6. Din cauza vitezei, soferul unei masini a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de alte doua autoturisme care circulau regulamentar. "Eu veneam de la Severin, iar la un moment dat observ in fata mea o masina care se invarte pe strada. S-a invartit de 2, 3 ori si inevitabilul s-a produs", a povestit un sofer. Soferul care a provocat accidentul a suferit rani grave si a fost transportat de urgenta la spital. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua animale se plimbau libere pe sosea, informeaza Romania TV. La un moment dat, acestea au iesit brusc in fata unei masini. Soferul a incercat sa le evite, insa nu a reusit. In urma impactului unul dintre cai a decedat, iar soferul si pasagerul din dreapta au fost grav raniti si transportati…

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Polițiștii au identificat un conducator auto care a lovit un minor in varsta de 7 ani, minor care se angajase in traversarea strazii in mod neregulamentar, prin loc nepermis. Șoferul ar fi parasit locului accidentului.

- Un accident grav de circulatie a avut loc vineri, 12 ianuarie, in Jibou, din cauza unui sofer neatent. Potrivit oficialilor Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, un barbat de 58 de ani, din Jibou, in timp ce conducea autoturismul pe strada Izvorului din localitate, la intersectia cu DN 1H nu a…

- Soferul unui autoturism a fost obligat sa traga pe dreapta, de politisti, dupa un apel la 112. Oamenii legii au fost sunati de un alt sofer aflat in trafic ca in fata sa se afla o masina care merge de-a curmezisul, soferul avand un comportament ciudat. Politistii rutieri din Faget au gasit masina in…

- In jurul orei 16, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta transporta fier…

- Doi tineri de 19 ani au ajuns la spital luni noaptea, dupa ce autoturismul in care circulau s-a rasturnat de mai multe ori pe un camp din zona localitatii Cumparatura. Accidentul a avut loc luni noaptea, in jurul orei 00.40, pe DN 2, in timp ce un tanar de 19 ani, din comuna Rasca, conducea un ...

- Doi tineri au fost raniți intr-un accident rutier, dupa ce mașina condusa de unul dintre ei a fost scapata de sub control și a intrat intr-un gard. Accidentul s-a petrecut in noaptea de 7 spre 8 ianuarie, in jurul orei 2.30, pe DN 17B, pe raza orașului Broșteni.Polițiștii aveau sa constate ca ...

- Luni dupa amiaza, pe autostrada A1, sens de mers Arad spre Timișoara, un microbuz a lovit doi tineri din Israel aflați langa mașina lor care staționa pe banda de urgența. Șoferul microbuzului ar fi susținut ca i-a intrat soarele in ochi și nu i-a observat pe cei doi langa mașina staționata. Polițiștii…

- Soferul de 16 ani din Bistrita-Nasaud care a ucis o adolescenta din Bistrita si a ranit alte cinci persoane a fost arestat. Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud s-a urcat baut la volanul unei camionete, in seara zilei de vineri, 5 ianuarie, si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17.Larisa…

- Amanunte terifiante ies la iveala din ancheta declanșata dupa producerea accidentului rutier de pe raza localitatii Satuc, soldat cu moartea unei fetițe de 11 ani. Polițiștii au aflat ca in mașina rasturnata au fost in total patru minori. Este vorba despre frații fetei decedate, pe care șoferul i-a…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc in zona de vest a municipiului Ploiesti, pe o bretea rutiera care face legatura intre drumul national 1 si drumul national 72 Ploiesti – Targoviste. Soferul unui autoturism…

- Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de o șoferița de 24 de ani, din Israel, care a intrat pe sensul opus in sensul giratoriu. „In timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea, a patruns pe sensul opus in intersecția sens giratoriu…

- Carambol de 5 autoturisme la intrare in Focșani dinspre Garoafa, in fața la Sorste. Golf IV lovit in spate de un Opel lovit de un Logan de București apoi de un alt Opal alb și un Jeep Lexus. Un baiețel din autoturismul Opel alb este accidentat și in ambulanța. El este transportat la…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Baia Mare, pe strada Progresului a avut loc un accident de circulatie, cu o victima si patru masini avariate. Din informatiile noastre patru autoturisme s-au lovit dupa ce un sofer nu a acordat prioritate, provocand un impact major, in urma cu cateva minute.…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- Soferul unui autoturism cu volan pe dreapta a intrat in alte 5 mașini oprite la semafor. Conform martorilor dar și medicilor, șoferul de 22 de ani a facut o criza de epilepsie și un picior i-a ramas blocat pe pedala de accelerație. In urma impactului cinci persoane au fost ranite si sase masini…

- Un barbat din Calnic, care se afla pasager intr-o duba, a fost ranit, in aceasta dimineața, dupa ce șoferul acesteia, care ulterior a murit, a intrat intr-un cap de pod și apoi s-a rasturnat, in județul Sibiu. Un barbat de 37 de ani, din Cristian, a murit, marți dimineața, in urma unui accident produs…

- Circulatia a fost restrictionata pe Autostrada A1, sensul Sebes-Sibiu, zona Aciliu, marti dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. O persoana a fost ranita, dupa ce trei masini s-au lovit. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a petrecut la kilometrul 277 (Aciliu). Din primele date, un autoturism care…

- Pe soselele din Maramures s-au produs mai multe accidente rutiere soldate cu persoane ranite, dar si cu pagube materiale importante acum de Craciun conform vasiledale.ro . MARAMURESUL ISTORIC Soferul unui autoturism a fost la un singur pas sa ajunga in albia raului din Vadu Izei iesirea spre Oncesti.…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti din județul Suceava. Accidentul s-a produs dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontal. Una dintre mașini era inmatriculata in Bucuresti…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, care traversa strada in calitate de pieton, a fost ranit intr-un accident rutier in care au fost implicate nu mai puțin de patru autoturisme. S-a intamplat miercuri dimineața, in jurul orei 7.30, pe artera principala a Sucevei, la intersecția cu strada Marașești, ...

- Un barbat de 62 de ani din comuna Draguțești a fost gasit mort in aceasta dimineața, pe bancheta din spate a autoturismului sau. Potrivit polițiștilor, pe trupul acestuia nu au fost gasite urme de violența. Apropiații barbatului susțin ca acesta avea probleme cardiace, fiind posibil ca decesul sa fi…

- Un barbat de 37 de ani din Moldova Noua este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis dupa ce a pierdut controlul volanului si a ramas suspendat pe o strada din oras. Soferul care a ajuns in aceasta situatie a atras atentia trecatorilor, care au sunat la 112,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 745 de persoane, 124 de autovehicule și 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR au organizat, miercuri, o actiune de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 21 de autovehicule, la 7 dintre ele fiind constatate defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, in 13 decembrie, politistii…

- Un șofer de microbuz școlar din județul Vaslui a fost prins baut la volan de catre polițiști, miercuri, in timp ce transporta la școala 15 elevi. Cu o alcoolemie de 0,41 la mie in aerul expirat, barbatul va fi cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Viața a 15 elevi din localitatea…

- Polițiștii au oprit luni, 11 decembrie in trafic, in municipiul Satu Mare, un autoturism la volanul caruia se afla un tanar, de 23 de ani, din comuna Craidorolț. Pentru acesta testarea cu aparatul alcooltest a relevat faptul ca se afla sub influența bauturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,74 mg/l…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea unui barbat, a avut loc sâmbata seara, pe raza localitații clujene Jucu.Din primele informații primite de la locul accidentului, barbatul ar fi încercat sa traverseze șoseaua prin loc nepermis, fiind lovit de autoturism și apoi…

- Un barbat a fost ranit vineri seara, dupa ce a atacat o patrula de polițiști, care se afla in misiune. Politistii au fost solicitati prin 112 sa intervina pentru a aplana un conflict. Patrula de poliție din orașul Sangeorz-Bai a fost solicitata sa aplaneze un scandal. In momentul in care politistii…

- Peste 20 de polițiști din cadrul IPJ Hunedoara au donat sange la Centrul de Transfuzii Județean din Deva, pentru a-și ajuta colegul ranit intr-o misiune la Suceava. Agentul ranit facea parte dintr-o echipa coordonata de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava care…

- Un accident grav avut loc in aceasta dimineața pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Codlea. Doua autoturisme s-au lovit, in apropierea podului de peste Barsa. Una dintre mașini a zburat in afara drumului. In aceasta au ramas prinse intre resturile autovehicului doua persoane. Una dintre ele a fost scoasa…

- Un tanar de 16 ani este cercetat pentru tentativa la furt calificat dupa ce a fost prins de oamenii legii cand cauta bunuri de valoare intr-un autoturism, la care fortase sistemul de inchidere.

- Șapte mașini implicate intr-un accident in București, luni seara, doua persoane fiind ranite in urma carambolului. Accidentul a fost provocat de soferul unui camion al Jandarmeriei, care a urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. UPDATE. Vinovat de producerea carambolului este soferul unui…

- O tanara de 19 ani din satul Cornești județul Gorj și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs in Caraș Severin, pe centura Lugojului. Șoferul autoturismului in care se mai aflau patru persoane a vazut prea tarziu sensul giratoriu și a incercat sa evite impactul, insa, din pacate nu …

- Politistii argeseni l-au identificat pe soferul care, pe 19 noiembrie, a produs un accident mortal la Bascov, in urma caruia o persoana a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite.Este vorba de un tanar de 23 de ani, din comuna argeseana Baiculesti. Acesta a fost retinut de politistii Serviciului…

- Un tanar aflat la volan sub influenta alcoolului, care a accidentat mortal o femeie si a ranit o grav pe nepoata acesteia, in timp ce erau angajate in traversarea unei strazi din Aiud, pe trecerea pentru pietoni, a fost marti arestat preventiv, pentru 30 de zile, de catre magistratii Judecatoriei Aiud,…

- Un accident rutier produs pe FN1, intre Aiud și Teiuș, a bulversat traficul din zona, luni dimineața. Potrivit ITJ Alba, este vorba despre o tamponare fața-spate, intre trei autoturisme. Nu sunt victime. Revenim cu amanunte.

- Doua femei au fost ranite in primul accident care a avut loc in Campulung si au fost duse de urgenta la spital. Totul s-a intamplat dupa ciocnirea violenta dintre doua masini dupa ce un sofer a intrat pe contrasens. Un alt accident a avut loc la iesirea din Campulung Muscel acolo unde soferul…

- Violențe și injuraturi in trafic, unde un barbat a spart parbrizul unei mașini cu pumnul in București. Individul și-a facut dreptate intr-o maniera brutala, dupa ce un alt șofer nu i-ar fi lasat drumul liber. Incidentul a fost filmat! Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional. Un bucureștean…

- Politistii rutieri au avut treaba in cursul zilei de joi cand zeci de lugojeni au fost verificati. IPJ Timis a anuntat ca in cateva ore au fost aplicate 130 de amenzi in valoare de 25.000 de lei.In cursul aceleasi actiuni noua masini au ramas fara certificatele de inmatriculare.Politistii au anuntat…

- Primul dintre barbați, in varsta de 34 de ani, a fost depistat pe raza localitații Grabaț in noaptea de miercuri spre joi. Polițiștii și-au dat seama ca e baut și l-au pus sa sufle in etilotest. Rezultatul aparatului a fost de 1,18 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat. Șoferul…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 681 de persoane, 100 de autovehicule și 38 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In urma schimbului suplimentar de informatii…

- Joi seara, in jurul orei 22:00, un barbat, de 44 de ani, din Poiana Horea, in timp ce conducea un autoturism pe DN1R, in afara localitatii Poiana Horea, comuna Belis, pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul umed, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a patruns pe sensul opus de mers si…

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizati ieri cu privire la faptul ca, pe strada Vasile Alecsandri din municipiu, s-a produs un carambol intre mai multe autoturisme, iar o persoana a fost ranita. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca o conducatoare auto care nu a pastrat distanta…

- Accidentul a avut loc in localitatea Sasova, comuna Rebricea. ”Minorul lovit de masina a fost preluat de un echipaj SAJ B2, constient dar cu traumatism cranio cerebral, fracturi de brat si alte contuzii. Soferul a abandonat victima si a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost identificat de…

- Duminica, un șofer fugar din Galati a fost oprit cu focuri de arma, dupa ce oamenii legii au incercat sa il opreasca deoarece aveau informatii ca nu are permis. Un politist a fost ranit, dupa ce a fost luat pe capota de șoferul care apoi a fugit de la locul accidentului. Potrivit unui comunicat transmis…

- Un accident rutier a avut loc aseara pe E 85, in apropierea pieței de struguri de la Urechești. Potrivit informațiilor, doua mașini au intrat in coliziune fața spate. Mașina lovita in spate, un Renault, a fost proiectata intr-un stalp. O femeie a fost ranita, fiind transportata la spitaș.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara (duminica) pe E 85, in apropierea pieței de struguri de la Urechești. Potrivit primelor informații, doua mașini au intrat in coliziune fața spate. Mașina lovita in spate, un Renault, a fost proiectata intr-un stalp. O persoana ar fi ranita. …

- Un tanar de 27 de ani, despre care oamenii legii aveau informatii ca nu detine permis de conducere, este cautat de politistii din Galati dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora, a luat un politist pe capota si l-a accidentat, disparand apoi de la locul faptei.