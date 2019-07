Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO: Accident rutier mortal pe DN 7. Un motociclist a intrat pe contrasens in coliziune frontala cu un autotren Accident rutier mortal pe DN 7. Un motociclist a intrat pe contrasens in coliziune frontala cu un autotren Un accident teribil a avut loc sambata pe DN 7, la kilometrul 426+500…

- Un accident cu urmari grave a avut loc joi pe drumul național 19, intre localitațile Carei si Moftinu Mic. Patru oameni au fost raniți și au avut nevoie de ingrijiri medicale. Salvatorii satmareni au fost chemați de urgența in ajutorul victimelor, intervenind cu un modul de descarcerare și mai multe…

- Un accident rutier a avut loc astazi, pe DN7, in jurul orei 19:10. Un autoturism care a patruns pe contrasens a tamponat frontal un alt autoturism, care a luat foc in urma coliziunii. Amandoi șoferii au fost raniți ușor. „Astazi, In jurul orei 19.10 un barbat de 35 de ani, din mun. Hunedoara,…

- Doua persoane au fost transportate la spital, duminica, dupa ce șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului, pe DN72 A, in Dambovița, a patruns pe contrasens și s-a izbit de un stalp de electricitate, potrivit mediafax.Reprezentanții Poliției Dambovița au precizat ca accidentul s-a…

- Un grav accident de circulatie a avut loc azi-noapte, in Medias, judetul Sibiu. Un barbat a murit si alti trei au fost raniti grav, azi-noapte, in Medias, judetul Sibiu. Șoferul vinovat a pierdut controlul mașinii si a intrat pe contrasens, unde s-a lovit de alt autoturism.

- Viorica Dancila s-a incurcat din nou in declaratii, in timpul vizitei efectuate sambata, 4 mai, la Hunedoara. Un tanar a fost sanctionat pentru ca i-a strigat „Rusine!”, in timp ce un grup de protestatari a fost tinut la distanta de catre jandarmi.

