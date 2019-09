Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul format din Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis a cucerit medalia de argint, duminica, în proba de dublu vâsle feminin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria), scrie Agerpres.Aurul a fost obtinut de Noua Zeelanda, în 06 min 47…

- Echipajul feminin de opt rame plus carmaci al Romaniei a ocupat locul 6 in Finala A din cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria), duminica, in ultima cursa a competitiei. Madalina Gabriela Casu, Roxana Parascanu, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Beatrice-Madalina Parfenie,…

- Trei echipaje romanesti au obtinut, joi, biletele pentru Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo din 2020, dupa ce au obtinut calificarea in finalele A la Campionatele Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria). Echipajul feminin de dublu vasle, categorie usoara (Ionela Livia Cozmiuc si Gianina-Elena…

- Sase echipaje romanesti din opt participante s-a calificat in finalele A din cadrul Campionatelor Mondiale de tineret Under-23 de la Sarasota-Bradenton (Florida/SUA), iar un altul va evolua sambata in semifinale. Echipajul feminin de opt plus unu (Madalina Heghes, Raluca Georgiana Dinulescu, Andreea…

- Romania a cucerit o medalie de aur si una de bronz, duminica, la cea de-a treia etapa a Cupei Mondiale de canotaj, gazduita de Rotterdam. Aurul a fost cucerit de Nicoleta Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis la dublu vasle, cu timpul de 07 min 58 sec 390/1000, urmate de Australia (07:59.110) si Canada…

- ​România a cucerit o medalie de aur si una de bronz, duminica, la cea de-a treia etapa a Cupei Mondiale de canotaj, gazduita de Rotterdam, informeaza Agerpres.Aurul a fost cucerit de Nicoleta Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis la dublu vâsle, cu timpul de 07 min 58 sec 390/1000, urmate…

- Medaliile cucerite de canotorii romani in cadrul Campionatului European de Seniori, desfasurat intre 31 mai – 2 iunie, la Lucerna, Elvetia, respectiv una de aur, patru de argint si una de bronz, nu doar ca au clasat Romania pe locul patru in clasamentul continental, ci au avut ecou si pe plan national.…

