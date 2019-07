Caniculă extremă în Anglia. Polițiștii au salvat mai mulți câini lăsați cu orele în mașinile încinse Localnicii au fost ingroziți de faptul ca animalul de companie fusese lasat blocat in interiorul vehiculului și au chemat poliția. Oamenii din zona au fost indignați, susținand ca proprietarii nu iși merita cainii daca iși lasa animalele inchiși in mașini, pe timp de canicula. Insa, proprietarii cainelui, in momentul cand au sosit la mașina, au fost nemulțumiți vazandu-și geamurile sparte. Intr-un alt oraș englez, in Leeds, trecatorii au fost ingroziți cand au vazut caini blocați in doua autoturisme, in parcarea unui centru comercial, in plina canicula. De asemenea, in regiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

