- Cangurii vor fi impuscati in statul australian Victoria (sud-est) pentru a servi drept hrana pentru animalele de companie, in cadrul unui program menit sa tina sub control cresterea numarului acestor marsupiale, informeaza DPA. Sapte zone din acest stat, acoperind arii cu un numar semnificativ…

- Cupa Mondiala de rugby 2019 se va desfasura in Japonia, in perioada 20 septembrie-2 noiembrie, cu 20 de echipe, repartizate in patru grupe. La turneul final se vor juca in total 48 de meciuri, pe 12 stadioane. In faza grupelor, victoria va fi recompensata cu 4 puncte, iar egalul cu 2 puncte, in timp…

- Pentru Spania, cele mai multe puncte, 20, au fost reusite de Ricky Rubio, ce a fost ales de altfel cel mai bun jucator al acestei Cupe Mondiale. Rubio este legitimat la Phoenix Suns. In ultimele minute ale unei finale dezechilibrate, selectionerul Spaniei, italianul Sergio Scarilo, a trimis…

- Mai multi copii au fost arestati si interogati pentru implicarea lor în cel putin opt dintre cele 100 de incendii ce devasteaza doua state din estul Australiei, au informat miercuri autoritatile citate de EFE. "În unele cazuri au fost doar copii care se jucau cu focul…

- Nationalele de baschet masculin ale Argentinei si Spaniei sunt primele semifinaliste ale Cupei Mondiale din China, dupa ce au eliminat, marti, in primele doua sferturi ale competitiei, reprezentativele Serbiei, respectiv Poloniei, potrivit news.ro.Argentina a invins Serbia, cu scorul de 97-87,…

- Weekendul acesta mai multe zone ale Australiei au fost acoperite de ninsoare, din cauza unui aer polar venit dinspre Polul Sud si care a acoperit parti din New South Wales, Victoria sau Queensland. Un utilizator Twitter, Stephen Grenfell, a filmat cangurii in timp ce a trecut pe langa padocul lor…