Stiri pe aceeasi tema

- In anul scolar 2018-2019, evaluarile nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in luna mai 2019. Probele din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in anul scolar 2018-2019, in intervalul 7 - 23 mai 2019. Calendarul…

- Probele din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2018-2019, in intervalul 7 - 23 mai 2019. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale și publicat pe edu.ro. Astfel, evaluarea elevilor…

- Probele din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2018-2019, in intervalul 7 – 23 mai 2019, a anuntat Ministerul Educației Naționale. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a va avea loc in perioada 7 – 10 mai: probele…

- „Probele din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2018-2019, in intervalul 7 – 23 mai 2019. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale”, se precizeaza in comunicatul publicat…

- Probele din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in acest an scolar in intervalul 7 – 23 mai 2019, anunta Ministerul Educatiei. Calendarul acestor evaluari a fost aprobat de Ministerul Educatiei Nationale si publicat pe edu.ro. Astfel, evaluarea…

- Probele din cadrul evaluarilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in acest an scolar in intervalul 7 – 23 mai 2019, anunta Ministerul Educatiei. Calendarul acestor evaluari a fost aprobat de Ministerul Educatiei Nationale si publicat pe edu.ro. Astfel, evaluarea…

- Probele din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2018-2019, in intervalul 7 – 23 mai 2019. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale și publicat pe edu.ro Astfel, evaluarea…

- Probele din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2018-2019, in intervalul 7 – 23 mai 2019. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei…