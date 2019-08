Primele tronsoane de drum expres Ploiesti – Buzau si Buzau – Focsani se afla in stadiul de proiectare. Luni, la Buzau, reprezentantii firmei de proiectare au prezentat solutiile gasite pentru construirea celor doua tronsoane. Lucrarile ar putea incepe insa de abia peste trei ani si s-ar putea finaliza in 2025. Reprezentantii firmei Consitrans, societatea care realizeaza studiul de fezabilitate al tronsoanelor de drum expres Ploiesti – Buzau si Buzau – Focsani, au prezentat, lunii, la sediul Consiliului Judetean, solutiile identificate pentru construirea celor doua tronsoane. In judetul Buzau,…