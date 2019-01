Stiri pe aceeasi tema

- Presa cubaneza a informat ca teribilul accident s-a produs dupa ce soferul autocarului a incercat sa depaseasca un alt vehicul, dar a alunecat si s-a rasturnat din cauza vantului puternic si a umditatii carosabilului, scrie presa britanica. Autocarul transporta 22 de turisti din mai multe…

- Cel puțin 5 oameni au murit și alți 21 au fost raniți in urma unui atac comis de un barbat care a deturnat un autobuz amenințand cu cuțitul și apoi a intrat cu mașina in pietoni, in orașul Longyan, din provincia Fujian, situata in sud-estul Chinei, informeaza Reuters citand

- Cel puțin patru persoane au murit și alte 43 au fost ranite joi, dupa ce doua garnituri s-au ciocnit intr-o gara din capitala Turciei, Ankara, au anunțat autoritațile locale, potrivit www.aa.com.tr. Echipele de salvare se afla la fața locului și ...

- Doi morti si trei raniti intr-un grav accident de circulatie produs azi dimineata la Curtea de Arges, iesirea spre Ramnicu Valcea. Un Duster in care se aflau cinci barbati a intrat pe contrasens si a lovit frontal un autocamion. Doi dintre ei, soferul de 23 de ani si unul dintre pasageri, un barbat…

- Accident de avion in SUA. FAA spune ca avionul era de tip Zodiac, cu un singur motor, cu doua persoane la bord in timpul prabusrii. Proprietarul locuintei a anuntat autoritatile dupa ce a gasit avionul in curtea casei. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru cei doi pasageri. FAA…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, intr-un accident de circulație petrecut, joi dupa-amaiza, in apropierea localitații doljene Varvoru de Jos. Mașina in care se aflau victimele a ieșit de pe carosabil, izbindu-se violent de un copac de pe marginea drumului. Din primele verificari ale…

- Doi oameni au murit si alti 44 au fost raniti intr-un accident dupa ce un autocar cu turisti care se indrepta spre Mississippi s-a rasturnat miercuri pe o autostrada inghetata, au anuntat autoritatile, in urma unei furtuni care a lovit sudul si centrul Statelor Unite, relateaza Associated Press.

- Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa și Agerpres.