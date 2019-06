Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de tineret din Italia și San Marino incepe duminica, cu meciul dintre Polonia și Belgia. Romania U21 va intra in competiție marți, in cadrul primului meci din Grupa C, contra Croației. Partida se va juca de la ora 19:30. Dupa 20 de ani, Romania se afla printre cele 12 echipe calificate…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, care va avea loc duminica intre Polonia si Belgia, de la 19,30 (ora Romaniei), la Reggio Emilia, a anuntat UEFA. Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu…

- Istvan Kovacs (34 de ani) va arbitra meciul de deschidere al Campionatului European U21 dintre Belgia și Polonia. Romania U21 debuteaza marți, de la 19:30, impotriva Croației U21. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Romania va fi puternic reprezentata la competiția continentala…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source

- Selectionata de tineret a Frantei, viitoarea adversara a Romaniei la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, a invins la scor de forfait, 3-0, echipa similara a Belgiei, luni seara, intr-un meci amical jucat in localitatea

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a caracterizat drept ''complicata'' situatia in care se afla mijlocasul Razvan Marin, care nu este lasat de noul sau club Ajax Amsterdam sa participe cu nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European, precizand ca gruparea olandeza…