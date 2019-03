Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in P.T.F. Vama Veche aproximativ 160 grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi din aur si fara documente legale, care urmau sa fie introduse ilegal in tara. In data de 07.03.2019, politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera anunta achizitia unei nave maritime de patrulare si a trei salupe de interventie, in valoare estimata de 164.875.500 de lei. Navele vor fi livrate la sediul Garzii de Coasta, Grup Nave Constanta, dana militara port Constanta.Contractul este compus din doua…

- Polițiștii de frontiera constanțeni au folosit muniție neletala în tentativa de capturare a unui pescador turcesc, precizeaza Garda de Coasta, dupa ce 3 cetațeni turci ar fi fost raniți când o nava a Poliției de Frontiera din România a deschis focul spre o ambarcațiune de pescuit din…

- Trei cetateni turci au fost raniti dupa ce o nava a Politiei de Frontiera din Romania a deschis focul spre o ambarcatiune de pescuit din Turcia, in Marea Neagra, sustin surse citate de cotidianul turc Hurriyet si de agentia de presa DHA. Potrivit unui comunicat transmis de Garda de Coasta, in baza Planului…

- Echipajul unei nave a Poliției de Frontiera a deschis focul impotriva unei ambarcațiuni turcești, in Marea Neagra. In urma acestei acțiuni, trei pescari turci au fost raniți. Se pare ca ambarcațiunea turceasca n-a respectat semnalul de a se opri, astfel ca s-a tras asupra ei, a anunțat observator.tv.…

- Peste 400.000 de pachete de tigari de contrabanda in valoare de 1,8 milioane lei au fost descoperite ascunse intr-un TIR condus de un maghiar care voia sa intre din Ucraina in Romania prin vama Halmeu, informeaza, duminica, un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Un barbat și-a pierdut viața, miercuri dupa-amiaza, dupa ce, cel mai probabil, a cazut in copca facuta in gheața groasa de pe un lac din dreptul comunei nemțene Podoleni. Trupul nemțeanului a fost scos de catre pompieri cu ajurul unei cange, medicii legiști urmand a stabili cauza decesului. Intervenția…

- Unsprezece tablouri, despre care se crede ca ar fi de patrimoniu, au fost descoperite sâmbata în bagajul unui cetatean chinez, la Aeroportul "Henri Coanda". Cetateanul chinez a fost preluat de reprezentantii Politiei de Frontiera. Surse din Politia…