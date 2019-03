Stiri pe aceeasi tema

- Trei comisii din Camera Reprezentantilor solicita Casei Albe si Departamentului de Stat detalii despre conversatiile presedintelui SUA, Donald Trump, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Reuters.Comisia pentru Informatii, Comisia pentru Afaceri Externe si…

- Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor a lansat luni o noua investigatie care il vizeaza pe Donald Trump si colaboratori apropiati ai acestuia. Președintele și celelalte persoane implicate sunt suspectate de obstructionarea justitiei, coruptie si abuz de putere. Odata cu lansarea investigației…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat luni seara, in contextul anchetei Camerei Reprezentantilor, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala, denuntand o "farsa politica", relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.Intrebat daca va coopera in investigatia lansata de Comisia…

- ​Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui Trump, a fost "pe deplin cooperant" în timpul audierii cu usile închise de joi, în fata comisiei din Congres care investigheaza eventuala ingerinta a Rusiei în alegerile din 2016, conform declaratiilor presedintelui…

- Michael Cohen, fost avocat și una dintre persoanele de cea mai mare incredere ale lui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu justiția pentru a primi o pedeapsa mai mica in dosarele in care fusese condamnat pentru frauda fiscala, sperjur și infracțiune la codul electoral. In contrapartida, acesta a…

- Donald Trump a demintit luni acuzatiile formulate de cotidianul The New York Times (NYT) cu privire la ”ancheta rusa” si cu privire la intalnirile sale cu presedintele rus Vladimir Putin si a insistat ca nu a lucrat niciodata pentru Rusia, relateaza Reuters.

- Avocați ce reprezinta Comisia de Afaceri Externe și Comisia pentru Informații din Camera Reprezentanților din SUA urmeaza sa discute luni despre posibila convocare la audieri a interpreților care au participat la intrevederile dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, relateaza ABC News,…

- Avocați ce reprezinta Comisia de Afaceri Externe și Comisia pentru Informații din Camera Reprezentanților din SUA urmeaza sa discute luni despre posibila convocare la audieri a interpreților care au participat la intrevederile dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, relateaza ABC News, citat…