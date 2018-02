Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti - Rostov Don LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM. CSM Bucuresti intalneste Rostov Don, in Liga Campionilor la handbal feminin, intr-o partida din etapa a treia a fazei grupelor principale. Inaintea meciului transmis in direct la Digi Sport, vicecampioana Romaniei este…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 - 18 februarie: *** Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni, 12 februarie, in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Un alt punct pe ordinea de zi este…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta comuna de plen, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. ‘Maine…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta de plen comuna, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu."Maine…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor, anunta Agerpres.

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana, informeaza

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Propunerea legislativa ca ziua de 10 mai sa devina Ziua Independentei Nationale a Romaniei a fost adoptata tacit luni de Senat. Aceasta propunere a avut ca termen pentru dezbatere si vot final in Senat data de 20 decembrie. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare declararea zilei de 10…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, joi, la deschiderea sesiunii parlamentare, componenta Biroului permanent, PMP declarand ca a fost lipsit in mod abuziv de un reprezentant in Bp, desi are mai multi deputati decat ALDE.

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa continue protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE. Anuntul a fost facut de presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, care a explicat ca o izolare a Uniunii, in 2018, ar fi extrem de nefavorabila pentru toata lumea. Prin susținerea pe care…

- „Ministrii din cel de-al treilea guvern PSD au fost audiati de catre Comisiile reunite ale Parlamentului. Astfel, in calitate de membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor, m-am aflat astazi in fata ministrului propus pentru a gestiona domeniul apelor si padurilor…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Constanta s a mutat intr un sediu nou. Astfel, prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 19 din 30.10.2017, s a decis ca SPCRPCIV sa functioneze in incinta Pavilionului Expozitional Constanta, maine n.r.. 10 ianuarie…

- ProSport va transmite live, din etapa a 13-a a Ligii Nationale feminine la baschet, meciul dintre CS Universitatea Alba Iulia si CSTBv Olimpia Brasov. Jocul se desfasoara sambata, incepand cu ora 18:00, iar gazdele pornesc din postura de favorite. Inaintea acestui meci, Alba Iulia ocupa…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Sistem antigrindina si de crestere a precipitatiilor, pana in 2019 Echipamente din sistemul de combatere a grindinei, februarie 2017. Foto: Mugur Mihaita. Pâna în 2019, în toata România va exista un sistem antigrindina si de crestere a precipitatiilor, a anuntat ieri,…

- Pana la sfarsitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca nivelul taxei pe valoarea adaugata nu va fi scazut de la 19% la 18% de la 1 ianuarie 2019, desi masura este cuprinsa in programul de guvernare aprobat de Parlament.

- In noul proiect de infrastructura rutiera al Guvernului Tudose, tronsoanele de autostrada catre Moldova prevazute anterior in planul de guvernare sunt modificate substanțial. Ministerul Transporturilor unește secțiunile precedente intr-una singura

- Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale se va desfașura in urmatoarea perioada, dupa cum urmeaza: in luna decembrie a acestui an programul de incasari se va desfașura pana in data de 28 decembrie 2017, ora 15:30; in luna ianuarie 2018, pentru plata impozitelor restante, a…

- In perioada 25 26 decembrie 2017, respectiv 01 02 ianuarie 2018, birourile din cadrul Serviciului Stare Civila nu vor desfasura activitati cu publicul. Exceptie va face biroul decese, care va functiona in zilele de 25.12.2017 si 01.01.2018 in intervalul orar 09.00 13.00. ...

- Regia Autonoma ”Monitorul Oficial” va reveni sub autoritatea Camerei, au decis, vineri, deputatii, adoptand in acest sens, cu 184 voturi ”pentru” si 46 abtineri, o initiativa legislativa, informeaza AGERPRES . Regia Autonoma “Monitorul Oficial” se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei…

- Dupa ce a iesit de la sedinta Biroului permanent, Dragnea a asistat, in holul Palatului Parlamentului, la un recital de colinde al Corului Jandarmeriei Harghita si al Corului Scolii Militare de subofiteri de la Falticeni. Intrebat de ziaristi ce parere are despre scandalul care a avut loc in plenul…

- In contextul gestionarii situației de urgența generate de incendiul produs la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, in aceasta dimineața, echipa de specialiști din cadrul IGSU și echipa de experți in controlarea și asigurarea sondelor, au desfașurat activitați de recunoștere a zonei. Primele masuri…

- Senatul a eliminat, in sedinta de miercuri, prevederile din proiectul de modificare a Legii de organizare si functionare a CSM, in forma adoptata de Camera Deputatilor, care vizau obligatii sau atributii pentru alte persoane. "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 80 voturi „pentru”, 28 de voturi „impotriva” si o abtinere. Senatul este for decizional in acest caz. In debutul sedintei, PNL, USR si PMP au solicitat amanarea dezbaterii ultimelor doua legi ale…

- Legea 303/2004, care reglementeaza raspunderea magistraților a trecut și de camera decizionala, Senatul. Pe cale de consecința legea se considera adoptata. La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva. Fața de varianta de la Camera…

- Legea privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale contravine principiului bicameralismului, intrucat Senatul a fost exclus din procesul legiferare prin numarul mare de modificari adoptate de Camera Deputatilor, potrivit motivarii

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Politistii galateni au identificat patru persoane banuite de savarsirea mai multor infractiuni de inselaciune. "La data de 14 decembrie a.c., Politia Municipiului Galati a fost sesizata de reprezentantul unei societati comerciale din Galati, cu obiect de activitate amanet, despre faptul ca in perioada…

- Deputatii PMP s-au retras miercuri de la votul final de modificare a legilor 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 referitoare la CSM. Decizia lor a fost anuntata de reprezentantii grupului parlamentar PMP din Camera Deputatilor - Petru Movila si Robert Turcescu, anunta Agerpres."Ne…

- Camera Deputatilor se va reuni, miercuri, in sedinta de plen pentru a dezbate si adopta modificarea regulamentului acestui for legislativ si proiectele de lege privind modificarea Legii organizarii judiciare si a Legii CSM. Ea este femeia care l-a impins pe cele doua tinere in fața metroului!…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea Regelui Mihai, la care vor lua parte si presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale si Patriarhul Daniel. De asemenea, au fost invitati premierul Mihai Tudose, ministrii,…

- In perioada sarbatorilor de iarna, Primaria Timisoara isi suspenda programul cu publicul intre 25 decembrie 2017 si 8 ianuarie 2018. Ultima zi de lucru cu publicul va fi vineri, 22 decembrie 2017, programul urmand sa fie reluat in 8 ianuarie 2018. In acest interval se vor desfasura activitati curente…

- Senatul a votat schimbarea actualelor buletine, dar dezbaterea finala va avea loc în Camera Deputaților. Conform proiectului, românii vor putea avea carți de identitate electronice, inclusiv copiii sub 14 ani. Noile buletine vor veni la pachet cu multe…

- In ziua in care Regele Mihai I al Romaniei a implinit 90 de ani, pe 25 octombrie 2011, Camera Deputaților și Senatul au organizat o ședința solemna comuna in cinstea Majestații Sale. Ședința a inceput la ora 10.10, prin intonarea Imnului National „Desteapta-te, romane!”.

- Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, dupa numeroase amanari, un raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind Split TVA. Adoptarea s-a decis la diferenta de doar un vot, dupa ce luni 11 membri ai Comisiei votasera pentru…

- "Este interzis ca o institutie sau autoritate publica sa solicite, persoanelor fizice sau juridice beneficiare ale serviciilor publice, date sau informatii existente in sistemul public", se arata in propunerea legislativa "Anti-birocratie" initiata de senatorul PNL Florin Citu. Potrivit proiectului,…

- Senatul a adoptat in ședința plenului de luni, in urma reexaminarii, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societații Romane de Radiodifuziune și Societații Romane de Televiziune, ca urmare a deciziei CCR din 12 iulie. Legea a fost…

- Deputatul dejean Cornel Itu a participat ieri, 20 noiembrie 2017, in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, la o intalnire cu omologii din Republica Moldova, aflați intr-o vizita de lucru in țara noastra. „Am participat luni, 20…

- Proiectul de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia a fost aprobat astazi de Camera Deputaților, for decizional. Senatul a aprobat deja acest proiect de lege.

- Raluca Turcan a scris pe Facebook un text in care explica de ce și cine a venit in strada alaturi de liberali, organizatorii mingurilor de duminica seara din București și multe orașe ale țarii. ”In aceasta seara, a scris șefa grupului liberal din Camera Deputaților, au avut loc in toata țara mitinguri…

- Senatul a acceptat, luni, solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, în calitate de initiator, ca propunerea legislativa privind Statutul Casei Regale sa fie adoptata în procedura de urgenta, aceasta initiativa fiind un gest de respect fata de rolul pe care Casa Regala a României…

- Dupa episodul din Senat, unde coalitia PSD-ALDE a fost acuzata ca tergiverseaza aprobarea achizitiei sistemelor de rachete Patriot, lucrurile au inceput sa se miste pe repede inainte.Luni seara, Senatul a adoptat proiectul de lege si l-a trimis la Camera Deputatilor. Biroul Permanent al Camerei…

- "TVA este o taxa stabilita la nivelul Uniunii Europene, in baza unei directive din 2006, pe care noi avem obligația sa o respectam. Noi am ales de la finele anului 2008 sa aplicam o cota redusa de 5%, pentru achiziția de locuințe, ca parte a politicii sociale, aceasta fiind singura posibilitate oferita…

- „Chiar daca imunitatea judecatorilor este mai extinsa decat a oricarui alt demnitar al statului, apreciem ca aceasta se impune din perspectiva necesitatii asigurarii unei protectii legitime unor demnitari care, in exercitarea unui mandat limitat in timp la cel mult noua ani, nu au nici statutul…