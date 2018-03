Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a intalnit, joi, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, discutand despre protejarea minoritatilor nationale, parcursul european al Serbiei, dar si perspectivele pentru un angajament sporit al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere joi cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Romania. Discutiile au vizat aspecte ale cooperarii bilaterale romano-sarbe, parcursul european al Serbiei si perspectivele…

- Viorica Dancila si Aleksandar Vucic au abordat subiecte de interes comun, precum stadiul cooperarii bilaterale, inclusiv la nivel sectorial, procesul negocierilor de aderare a Serbiei la UE si evolutiile recente la nivel regional. "Cu aceasta ocazie, presedintele Republicii Serbia a lansat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Este complicata si cred ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest, a spus presedintele Klaus Iohannis, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb. „Am discutat, desigur, si despre Kosovo. Kosovo este o tema care este complicata.…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- In perioada 8 – 9 martie 2018, o delegație a Ministerului Afacerilor Interne, condusa de Carmen DAN, ministrul afacerilor interne, participa la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles (Belgia) In data de 8 martie a.c., are loc sesiunea afaceri interne, discuțiile urmand sa…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca relatiile dintre Romania si Serbia sunt bune si vor fi si mai bune. Mai mult, sustine Iohannis, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai bune (...) Suntem optimisti in aceasta privinta (...) Serbia este principalul nostru partener din Balcanii…

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Aleksandar Vucic a fost intampinat de Iohannis pe platoul de ceremonii de la Palatul Cotroceni, unde, dupa prezentarea onorului de catre Garda de Onoare, s-au intonat cele doua imnuri de stat. Cei doi presedinti vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar apoi vor sustine o declaratia…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla, joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea. UPDATE 10.41: Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei. Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- Președintele Serbiei vine in Romania, joi. Aleksandar Vucic va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, face o vizita oficiala in Romania, joi, și va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Potrivit comunicatului…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar este noul președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Comisia pentru Afaceri Europene reprezinta una dintre cele 21 de comisii parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a luat ființa in 2011. In calitate de președinte al Comisiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepreședintele Bancii Europene de Investiții, Andrew McDowell, cu ocazia conferinței anuale de prezentare a activitații BEI in general și, in special, a celei din Romania. "In calitate de ministru…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 15 februarie 2018, cu E.S. Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Au fost trecute in revista stadiul actual și perspectivele de consolidare a relațiilor bilaterale,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare, fiind trecute in revista stadiul actual si perspectivele de consolidare a relatiilor bilaterale si ale cooperarii parlamentare,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana a Strategiei privind "O perspectiva credibila de aderare pentru Balcanii de Vest si un angajament sporit al UE in regiune" si apreciaza ca acest demers este "o investitie strategica intr-o Europa stabila", informeaza MAE intr-un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Darius Vâlcov, numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, este "foarte competent" si spera ca acesta sa îsi poata aduce contributia în Cabinetul Dancila. Întrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reactiile din ultima perioada ale liderilor Uniunii Europene, referitoare la Romania, au aratat ca exista o denaturare a informatiilor care ajung la forurile europene.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei in UE, aceasta fiind in interesul intregii regiuni si al Uniunii Europene, scrie cotidianul citat de News.ro. Victor Ponta a fost prezent la sesiunea Parlamentului…

- Ministrul Teodor Melescanu: 'Una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice dintre Romania si Grupul statelor arabe' Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut miercuri, 10 ianuarie 2017, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice în România si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice in Romania si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor privind functionarea Justitiei."Am…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat joi ca in Parlament trebuie "reprimate" orice derapaje de limbaj si de la comportamentul civilizat din partea tuturor.Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- Președintele comisiei pentru legile justiției a raspuns, joi, criticilor aduse de ș apte ambasade ale statelor UE , dupa votul final din Senat pe cele trei proiecte de reforma din sistemul judiciar. El a spus ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate…

- "Am dus steagul Uniunii Europene, cum e el cunoscut, in plenul Senatului azi. USR a cerut sa discutam despre ce se intampla cu Polonia iar domnul Tariceanu a luat cuvantul pentru a ne spune ca nu intelegem nimic din democratie, ca el promoveaza statul de drept, ca noi - USR - traim degeaba in Romania,…

- Presedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi intrebat Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude…

- Deputata USR Cosette Chichirau a depus plangere impotriva senatorului PSD Șerban Nicolae la Comisia de disciplina a Senatului și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.Citeste si: Un fost ministru al Justitiei, atac FARA PRECEDENT: 'Romania, asediata de grupul de crima organizata…

- GEFCO Romania, subsidiara Grupului GEFCO, jucator global in logistica industriala și lider european in logistica automobilelor, anunța extinderea colaborarii sale cu Ford Motor Company in Romania. In contextul anunțului facut public recent de Ford Motor Company privind inceperea producției modelului…

- 'Dupa pozitia Departamentului de Stat, dupa pozitia Uniunii Europene, iata ca astazi se anunta ca si la nivelul Consiliului Europei GRECO va lua in dezbatere situatia din Romania si din Polonia referitoare la justitie. Nu poti sa te faci ca nu vezi ca la nivelul Uniunii Europene, la nivelul partenerului…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca solicitarea venita din partea Grupului de state impotriva coruptiei (GRECO) este doar ultimul dintr-o serie de mesaje transmise majoritatii guvernamentale de la Bucuresti in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei.”Dupa pozitia Departamentului…