"Atat eu, cat si partenerul de coalitie, PSD, presedintele partidului, Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam votul in Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face primul-ministru nu stiu, este optiunea domniei sale, dar bazat pe experienta pe care am avut-o, intr-o situatie de acest gen eu nu as fi ezitat nicio secunda sa cer Parlamentului votul pentru formula de remaniere sau de restructurare pe care doresc sa o propun. (...) Nu stiu ce ganduri are dna prim-ministru. Ce face doamna prim-ministru in acest moment, nu sunt la curent", a declarat Calin Popescu Tariceanu…