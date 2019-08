Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca unii social-democrat își fac niște socoteli greșite fiindca mizeaza pe faptul ca ar fi atât de importanta șefia Senatului pentru el și ALDE, încât partidul pe care îl conduce nu va ieși de la guvernare. Acesta a spus ca „guvernarea…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, se declara dezamagit de comportamentul PSD fata de partidul sau. Presedintele Senatului afirma ca exista posibilitatea iesirii de la guvernare, mutare ceruta de unii dintre colegii sai."Sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. Sunt nemulțumiți.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca PRO Romania ar trebui sa intre la guvernare alaturi de PSD și ALDE.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri, la adresa sistemului: 'Cine morții voștri sunteți? Sa va bateți joc de noi?' "Nu va ascund ca am discutat de acest lucru…

- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc astazi, susține Romania TV. Premierul Viorica Dancila va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandal la Banca Naționala a Romaniei. Premierul vrea sa aiba mai multe negpcieri impreuna…

- Astazi, la Ploiești, a avut loc Delegatia Permanenta Teritoriala a ALDE PRAHOVA, care a adoptat, in unanimitate, Rezoluția de susținere a candidaturii domnului Calin Popescu Tariceanu pentru funcția de președinte al Romaniei. Reprezentanții statutari ai DPT, prezenți in proporție de 99 la suta, și-au…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, il susține pe Klaus Iohannis in cursa pentru șefia Consiliului European. Ponta atenționeaza ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi președinte interimar in cazul unei plecari a lui Iohannis."Daca Romania poate sa obtina o functie majora la nivel…

- Alaturi de Klaus Iohannis, Financial Times ii mentioneaza ca potentiali candidati la aceasta functie pe premierii Belgiei, Luxemburgului si Portugaliei. Ei ar putea fi posibili succesori ai lui Donald Tusk la sefia Consiliului European. Negocierile sunt in toi, mai ales ca saptamana viitoare are loc…

- La ședința comitetului național al PSD, Paul Stanescu și-a anunțat colegii ca demisioneaza din funcția de președinte executiv interimar al PSD. Decizia vine in contextul in care acesta a spus ca nu trebuie convocat un congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile…