- Autoritatile din California vor lansa joi prima aplicatie de avertizare la cutremure, disponibila pentru toti locuitorii din acest stat american, informeaza DPA potrivit Agerpres. Autoritatile vor incepe de asemenea sa emita avertizari la cutremure prin intermediul sistemului de avertizare in situatii…

- Autoritatile vor incepe de asemenea sa emita avertizari la cutremure prin intermediul sistemului de avertizare in situatii de urgenta (Wireless Emergency Alert), oferind alerte prin mesaje text chiar si persoanelor care nu au descarcat si instalat aplicatia, scrie Agerpres. Aplicatia MyShake,…

- Un incendiu pe circa 1.600 de hectare, denumit "Saddleridge Fire', a izbucnit intr-un cartier din nordul orasului Los Angeles, joi, in jurul orei locale 21:00, fortand autoritatile sa emita ordine de evacuare pentru zeci de mii de oameni si sa infiinteze centre de adapost de urgenta. Vanturile…

- Un membru al consiliului a introdus rezolutia dupa atacul in masa din iulie, de la Festivalul Usturoiului din Gilroy, in nordul Californiei, soldat cu trei morti - dintre care doi copii - si 17 raniti. Rezolutia mentioneaza atacurile in masa recente si inmultirea crimelor motivate de ura si acuza NRA,…

- Consiliul de Supraveghere din San Francisco a aprobat marti, in unanimitate, o rezolutie prin care National Rifle Association - NRA, organizatie americana de lobby pentru dreptul de a purta arme - este clasificata ca organizatie terorista interna, transmite DPA. Un membru al consiliului…

- Garda de coasta si pompieri din Tinutul Ventura se grabesc sa ajute oamenii aflati la bordul unei ambarcatiuni de langa insula Santa Cruz, in apropiere de orasele Santa Barbara si Los Angeles. Departamentul de Pompieri al Tinutului Santa Barbara a scris pe Twitter ca cinci oameni au fost salvati…

- Huawei ar vrea sa lanseze, spre finalul anului 2019, un smartphone echipat cu un sistem de operare propriu, HongMeng, in locul sistemului de operare Android al companiei Google, potrivit unor surse citate de publicația chineza Global Times. Informația, daca se confirma, rastoarna declarația oficiala…

- Lansarea smartphone-ului cu sistemul Hongmeng ar marca un pas major pentru Huawei, al doilea mare producator de smartphone-uri din lume, in conditiile in care sanctiunile americane pun in pericol accesul companiei la sistemul de operare Android al Google. Dispozitivul va costa aproximativ 2.000 de yuani…