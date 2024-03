Stiri pe aceeasi tema

- "Pantelimon este nou, in partea sunt de asemenea construcții noi, Drumul Taberei este departe de a fi o zona de risc. Centrul Capitalei nu este nici el in intregime vizat, este vorba de niște plombe de cladiri vechi. Zonele de risc major in caz de seism sunt cele din parțile de est și nord ale Capitalei,…

- Fara sa fie litera de lege, conferințele de presa se organizeaza fie saptamanal – cand ești o instituție cu activitate intensa (nu e cazul PNL... The post Conferința de dare de seama la PNL Arad, confuza pe alocuri, de ințeles prin parțile esențiale, insuficienta pentru… locuri eligibile appeared first…

- Schimbarile legislative care ar urma sa intre in vigoare de luna viitoare in domeniul medical au creat o adevarata panica in randul medicilor de familie... The post „Lovesc pacienții, iar pacienții nu-și dau inca seama”. Medicii de familie și cei de ambulator din Arad au pichetat Prefectura (Video)…

- Realizatorul tv, Mircea Badea, a reacționat la atitudinea partidelor din coaliția de guvernare care au prezentat diverse motive pentru care președintele Romaniei ar demisiona pentru a lucra la Bruxelles.

- S-a cutremurat pamantul in Romania, joi dimineața, 11 ianuarie. Potrivit informatiilor anunțate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul produs joi dimineata, la ora 04:49, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 81.8 kilometri.…

- Cutremur in Japonia. Japonia este intr-o cursa contracronometru pentru salvarea supravietuitorilor din cutremurul devastator de ieri. Echipele de interventie au fost suplimentate, dar in ciuda eforturilor, numarul deceselor creste.