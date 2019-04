Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat joi seara, la Romania TV, ca obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania". El a precizat ca va fi premierul Romaniei, daca PNL caștiga alegerile parlamentare și l-a ironizat pe Dacian Cioloș. "Cu siguranta, dupa referendum si dupa alegerile…

- Pro Romania pregatește o lovitura politica de proporții prin anunțarea listei la alegerile europarlamentare. Pe aceasta lista vor figura trei foști premieri, doi din Romania și unul din Republica Moldova.Citește și: OFICIAL - Traian Basescu candideaza la alegerile europarlamentare Conform…

- Curtea Constitutionala a decis miercuri ca este neconstitutional pachetul de trei legi prin care senatorul Daniel Zamfir, un critic aprig al abuzilor bancilor, dorea sa plafoneze dobanzile la credite, sa limiteze sumele ce pot fi percepute de recuperatori de la consumatori si sa elimine caracterul…

- In urma centralizarii datelor din partea județelor pana azi avem 217. 340 semnaturi pe listele de susținatori ai PRO Romania, anunța Victor Ponta pe Facebook.„Vom continua strangerea de semnaturi pana in data de 27 Martie - asa ne facem cunoscuti oamenilor si testam capacitatea noastra de…

- Organizația județeana a Partidului PRO Romania Buzau și-a stabilit echipa de coordonare a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, se arata intr-un comunicat de presa al acestei formațiuni politice. „Saptamana aceasta, dupa ce pana acum au avut loc discuții despre strategia pe care o…

- Ordinea, in clasamentul realizat de cititorii DCNews nu s-a modificat semnificativ, dar ponderea voturilor obținute de fiecare partid este diferita, in 11 februarie, fața de primul test, din 4 februarie. In cazul alegerilor pentru Bruxelles, aceste diferențe inseamna locuri in plus in Parlamentul…

- "Bugetul arata rau si din acest motiv o sa votam contra si vreau sa explic si de ce. Au fost doua amendamente ale Pro Romania, noi nu am facut 1.500, 5.500, 7.000 de amendamente, noi am facut doua. Unul prevedea sa nu mai dam 100.000 de euro pentru partide in anul 2019, in conditiile in care s-au…

- Partidul nationalist irlandez aliat in parlamentul de la Londra al guvernului condus de Theresa May o va sprijini miercuri pe aceasta cu prilejul votului pe marginea motiunii de cenzura, a afirmat un purtator de cuvant al Partidul Democratic Unionist (DUP), citat de Reuters. Liderul opozitiei…