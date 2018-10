Politistii buzoieni efectueaza marti 11 perchezitii domiciliare in judetele Buzau, Braila si Ialomita, la persoane banuite de producerea, detinerea si comercializarea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, cu un prejudiciu creat de circa 100.000 de lei, urmand sa fie puse in aplicare 11 mandate de aducere, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ Buzau, 45 de politisti buzoieni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 11 perchezitii domiciliare pe raza judetelor…