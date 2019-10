Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Auto București și-a deschis porțile la Romexpo, unde oamenii il vor putea vizita in perioada 10-20 octombrie. Mihai Drilea, DCM design (firma de colantari auto), a prezentat reporterului GSP cele mai importante autoturisme de la Salonul Auto, printre acestea numarandu-se și un McLaren 722S…

- O super masina care costa un milion si jumatate de dolari, una dintre cele mai scumpe din lume, este vedeta acestui an a Salonului Auto Bucuresti. Sunt insa si preturi pentru. pamanteni. Masini de oras care pornesc de la 7.500 de euro dar si multe oferte la programul Rabla.

- Organizatorii Salonului Auto Bucuresti & Accesorii se asteapta la o crestere de 10% a numarului de vizitatori la editia din acest an, care se desfasoara in urmatoarele 10 zile la Romexpo, si care aduce 20 de modele auto in premiera nationala. "Salonul Auto Bucuresti si Accesorii aduce…

- Evenimentul SAB & Accesorii 2019 prezinta in perioada 10 - 20 octombrie, la Romexpo, ultimele tehnologii și cea mai diversificata oferta din domeniul auto, scrie Mediafax.Vor fi prezentate autoturisme de oras si de teren, autovehicule utilitare usoare și grele, autoturisme clasice vehicule…

- Astazi, 10 octombrie, se deschid portile Salonului Auto Bucuresti 2019. Tiriac Auto va participa la cea de-a 17-a editie a Salonului Auto Bucuresti & Accesorii 2019, care se va desfasura in perioada 10 - 20 octombrie 2019, la Romexpo. Va expune cele mai noi modele ale tuturor marcilor din portofoliu,…

- ​Salonul Auto București & Accesorii e gata de start, cu 400 de mașini, unele fiind premiere naționale, au anunțat organizatorii. Prezența automobilelor hibride și electrice este mai numeroasa ca niciodata, fiind vorba de zeci de modele. Evenimentul are loc în pavilionul B2 al Romexpo, precum…

- Salonul Auto București & Accesorii 2019 (SAB) este unul dintre cele mai așteptate evenimente din domeniului auto. Vezi cand și unde se desfașoara evenimentul și care sunt surprizele pe care organizatorii le-au pregatit pentru publicul specializat! Salonul Auto București (SAB) - Platforma de business…