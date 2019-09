Bulgaria condamnă o expoziţie rusă despre "eliberarea" Europei de Est în cel de-al doilea război mondial Printr-un comunicat, ministerul a cerut misiunii diplomatice a Rusiei "sa nu ia pozitie in sprijinul unei pretentii istorice dubioase" potrivit careia sosirea in 1944 a fortelor ruse care au transformat Bulgaria intr-un satelit al URSS a constituit o eliberare.



Comunicatul afirma ca pozitia Rusiei reprezinta un amestec in afacerile interne ale Bulgariei, care este acum membra a Uniunii Europene si a NATO.



Recunoscand rolul vital al Uniunii Sovietice in infrangerea Germaniei naziste in cel de-al doilea razboi mondial, ministerul reaminteste ca puterea de la Moscova a rupt cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria critica o expoziție organizata de Ambasada rusa la Sofia pe tema "eliberarii Europei de Est de nazism", afirmând ca "baionetele armatei sovietice" au adus popoarelor din regiune "o jumatate de secol de represiune", scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Razboi Mondial are loc în contextul exacerbarii tendintei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta si manevra în scop politic pâna la saturatie…

- Serviciul federal pentru control in domeniul comunicatiilor, tehnologiilor informationale si comunicatiilor in masa din Rusia, Roskomnadzor, a anuntat ca a cerut Google sa inceteze sa mai faca publicitate ''evenimentelor in masa ilegale'' pe platforma sa YouTube video, relateaza duminica Reuters.Roscomnadzor…

- Guvernul german este foarte ingrijorat cu privire la arestarile efectuate de poliția din Rusia, care a reținut cel puțin 1.000 de persoane inainte si in timpul protestelor desfașurate sambata la Moscova, a format un purtator de cuvant al guvernului, citat de Reuters, potrivit Hotnews. ”Guvernul german…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Politia rusa a arestat miercuri cel putin 57 de persoane, printre care opozantul Aleksei Navalnii, care demonstrau la Moscova pentru a cere pedepsirea ofiterilor implicati in cazul de inscenare contra jurnalistului Ivan Golunov, transmit AFP si Reuters. Golunov a fost acuzat de trafic de droguri, dupa…

- Golunov a fost retinut joi in centrul Moscovei, cand mergea sa se intalneasca cu o sursa. In rucsacul sau au fost gasite droguri ilegale, au comunicat atat politia, cat si portalul de stiri online Meduza, pentru care lucra ziaristul. Un comunicat al politiei precizeaza ca la perchezitia locuintei…