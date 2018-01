Bulgaria: Borisov i-a cerut lui Merkel un ajutor bine intentionat pentru sistemul judiciar si a promis ca va eradica coruptia

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA.

- Dupa ce presedintele a spus ”PSD a promis salarii, pensii, scoli, manual, spitale, infrastructura, dar pana acum prea putin s-a realizat. Acum, PSD trebuie sa dovedeasca ca ceea ce a promis, face” a urmat o pauza prelungita a presedintelui, pe care sistemul automat a considerat ca trebuie sa o intrerupa.…

- Declaratia de presa in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca accepta propunerea PSD de prim-ministru a fost transmisa in direct si de Europa FM, insa ritmul in care seful statului a transmis informatiile a dat peste cap sistemul de siguranta al postului de radio, care intervine in momentul…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Motiunea, semnata de cei 80 de parlamentari socialisti bulgari, are zece pagini si evoca situatia din sanatate, achizitii publice, constructii si infrastructura.Lidera BSP, Kornelia Ninova, a declarat in fata parlamentarilor ca votul asupra acestei motiuni va arata cine trebuie sa lupte…

- Premierul Bulgariei Boiko Borisov și omologul sau japonez Shinzo Abe, aflat în vizita la Sofia, au promis oportunitați de investiții pentru companiile nipone care vin în Bulgaria și în Balcani în general, scrie AP.

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Precipitatiile din aceste zone pot crea, in combinatie cu rafalele de vant, troiene de zapada. Potrivit MAE, se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara si indicatiile/semnele organelor…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comparat istoria Balcanilor cu serialul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones). Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinind un discurs in limba bulgara. El a aratat ca…

- Pe lista oraselor selectate pana acum mai figureaza, printre altele, Sofia (Bulgaria), Granada (Spania) si Patras (Grecia). Potrivit unui comunicat al Primariei, expertii vor face o evaluare actuala a „maturitatii digitale a Iasului", in timp ce specialistii municipalitatii vor avea acces la sesiuni…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- Premierul Nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo. Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat…

- Trei judete din Bulgaria vor sa se uneasca cu Romania: "Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie" Locuitorii din trei judete din Bulgaria ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul…

- Biograful cancelarului Angela Merkel,Stefan Kornelius, considera ca anul care a trecut "a aratat ca stilul sau de guvernare are si el o data de expirare si ca este posibil sa se apropie de final", potrivit Folha Online, citat de Rador. "Ea inainteaza cu pasi mici si cu compromisuri. Acest tip de politica…

- Subiectul privitor la ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei nu se va pune in timpul Presedintiei bulgare a Uniunii Europene, pentru ca deja s-a decis ca acestea sa fie prelungite pana la sfarsitul lunii iulie 2018, a declarat, pentru postul public de televiziune de la Sofia (BNT), ministrul bulgar…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa ia masuri fata de judecatorul Tribunalului Bucuresti care nu a motivat controlul judiciar.

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza vineri…

- "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa , citati de Rador.

- Cinci politisti romani vor asigura ordinea si siguranta publica in statiunea turistica Bansko din Bulgaria, patruland alaturi de politistii din tara vecina. Aceasta actiune se desfasoara pentru al optulea sezon de iarna in statiunea montana, renumita pentru practicarea sporturilor de iarna, in care…

- Ucraina a blocat contractul Bulgariei cu Federația Rusa pentru service-ul avioanelor MiG-29 ale fortelor aeriene bulgare. In urma plangerii depuse de compania ucraineana Ukrinmash la Comisia pentru protecția concurenței din Bulgaria, autoritatile de la Sofia au suspendat contractul in valoare de 49,77…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- GRECO va evalua proiectele de lege privind sistemul judiciar din Romania Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Foto: Arhiva/ twitter.com/PACE_News. Grupul Statelor împotriva Coruptiei (GRECO), din cadrul Consiliului Europei, a decis, în sesiunea plenara din 4-8 decembrie, sa efectueze…

- Prima zi a Campionatului European de Taekwondo (categorii de greutați olimpice) s-a incheiat cu mari succese ale sportivilor Moldoveni. Turneul continental a inceput pe 7 decembrie curent in orașul Sofia (Bulgaria) și se va incheia in data de 9 decembrie. Serghei Uscov, un sportiv din orașul Tiraspol,…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), reunit in congres, a votat joi cu o larga majoritate in favoarea inceperii de negocieri cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in perspectiva formarii unui nou guvern, transmit agențiile internaționale de

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a imbunatatit, vineri, ratingul de tara al Bulgariei de la "BB plus" pana la "BBB minus", ca urmare a imbunatatirii indicatorilor externi, cresterii exporturilor si a economiilor populatiei. S&P a subliniat ca in cazul Bulgariei, managementul…

- Arhitectul aderarii Bulgariei la Uniunea Europeana, Gunter Verheugen, a revenit in Bulgaria, pentru prima data dupa anul 2009. El este in Bulgaria la invitatia Asociatiei Intreprinderilor Familiale din Bulgaria, infiintata odata cu aderarea tarii la UE, in urma cu zece ani, potrivit Rador. "Sunt foarte…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.In…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 14 noiembrie 2017, a inculpatului IFRIM IONUȚ, șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Guvernul de la Sofia se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisarii europeni, pentru a raporta daca sunt pregatiti si capabili sa coordoneze eficient politicile UE in timpul presedintiei bulgare.Dupa aceasta intrevedere, Borisov si Juncker vor sustine…

- Epidemia de gripa aviara din Bulgaria s-a extins in alte doua regiuni, determinand autoritatile de la Sofia sa anunte sacrificarea a aproape 8.000 de rate, a anuntat duminica Agentia pentru...

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, asupra unui cetatean chinez si ascunsi in autoturismul pe care acesta il conducea, 8.000 dolari, 36.000 lei si 30.000 euro, sume de bani pe care barbatul intentiona sa le scoata ilegal din tara. In data de 02.11.2017, ora 10.30, la Punctul de Trecere…

- Rumen Radev, președintele Bulgariei (foto: www.glasove.com) Cel mai utilizat cuvant bulgar pentru a-i denumi pe rusi este un diminutiv: „bratuski”, „fratiori”. Este o realitate istorica, culturala si sentimentala deoarece intre Rusia si Bulgaria legaturile sunt stranse, legate de fondul unei mari parti…

- Consilierii locali municipali Giurgiu au aprobat joi regulamentul de acordare a unui sprijin financiar consumatorilor razleti, persoane fizice aflate in dificultate, pentru achizitionarea si montarea de centrale de apartament. ‘In strategia locala de alimentare cu energie termica a municipiului Giurgiu…

- Lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate din Bulgaria nu este inca suficient de eficienta, a declarat comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, pentru publicatia Mediapool , preluata de Rador. In paralel, autoritatile discuta o noua legislatie anti-coruptie.

- Aproape 170 de litri de ploaie pe metru patrat au cazut in 24 de ore in regiunea Burgas, unde s-au inregistrat victimele, potrivit serviciului meteorologic. Doi barbați in varsta și o femeie s-au inecat și un alt barbat este dat disparut, potrivit autoritaților locale. Opt sate din regiune…