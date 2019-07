Stiri pe aceeasi tema

- Necesitatea unei corectii ample a bugetului consolidat nu poate fi pusa sub semnul intrebarii, dar necunoscuta este "cum se vor face ajustarile", cu ce efecte pentru oameni si firme si pe ce orizont de timp, sustine Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, intr-un articol postat pe pagina de…

- Romania nu este in criza economica, iar pana la finalul anului Bugetul de pensii va intra pe excedent, a declarat luni ministrul Muncii, Marius Budai. "Refuz sa raspund la aceasta intrebare, cand Eurostat spune ca avem 5,1% crestere economica pe Romania in primul trimestru. Repet a doua oara,…

- Cristian Hostiuc spune ca ”in aprilie 2019, salariul mediu a ajuns la 3.115 lei, in crestere cu 14,8% fata de aprilie 2018. In aprilie 2019 inflatia a fost de 4,1% fata de aprilie 2018. In timp ce cei din IT au ajuns la un salariu mediu net de 7.192 de lei, cei care lucreaza in fabricarea articolelor…

- Saptamana trecuta a fost, poate, cea mai buna din acest an pentru leu, cursul euro coborand la valori care se mai inregistrau la jumatatea lui ianuarie, inainte de atingerea maximului istoric de 4,7648 lei, atins in 21 ianuarie. Comparativ cu finalul lui mai, moneda unica a pierdut trei bani. Media…

- Romania are nevoie de circa 300.000 de persoane in piata fortei de munca, necesar care nu poate fi acoperit din resursele de munca interne, potrivit unui studiu realizat de KPMG si Institutul National de Cercetari Economice al Academiei Romane, la...

- In luna aprilie 2019, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 11,6 puncte pana la valoarea de 46,6 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 2,9 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului.

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice de…

- Creșterea economica reala este estimata la 3,3% pentru 2019 și 3,1% pentru 2020, se arata într-un raport al Comisiei Europene publicat marți, dar atrage atenția ca incertitudinea și impredictibilitatea politicilor publice pot avea un efecte negative asupra consumului și investițiilor, împiedicând…