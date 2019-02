Indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati vor fi, in continuare, asigurate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin grija Agentiei Nationale de Plati si Inspectie Sociala, iar suma alocata creste, in 2019, la peste 11 miliarde de lei, de la 4,5 miliarde de lei, in 2018, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai.



"In urma foarte multor discutii din spatiul public, am un lucru foarte clar de precizat: indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati, cu handicap, cum le stim conform Legii 448/2006, sunt in continuare asigurate…