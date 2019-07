Bucurestenii sunt invitati in weekend la marsul masinilor eco si marsul bicicletelor Cea de a 2-a editie a Marsului masinilor eco-friendy (electrice si hybrid), caruia i se adauga de anul acesta si Marsul bicicletelor "WE BIKE ROMANIA" va incepe sambata, de la ora 10:00, in parcarea de la Biblioteca Nationala.



Participantii pot sa testeze masini electrice si hibrid, ba, chiar sa mearga prin oras cu ele, in cadrul marsului.



De asemenea, evenimentul promoveaza si transportul alternativ, astfel invitatii pot testa si trotinetele electrice, hoverboard-urile, vor putea vedea prototipul bicicletei inteligente Xmera - o inovatie romaneasca, prezentata anul acesta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

