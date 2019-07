Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate cursele catre Cairo pentru sapte zile. Intr-o declaratie, reprezentantii companiei afirma ca masura a fost adoptata pentru evaluarea conditiilor de securitate din Cairo, adaugand ca aranjamentele privind securitatea zborurilor pe toate aeroporturile…

- British Airways au suspendat zborurile catre Cairo timp de sapte zile incepand de sambata pentru a permite o evaluare a securitatii de acolo, a anuntat compania aeriana intr-o declaratie, fara a oferi detalii despre ce a determinat-o sa ia aceasta masura, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Revizuim…

- British Airways, cea mai mare companie aeriana din Regatul Unit, si-a anulat pentru o saptamana toate zborurile catre capitala Egiptului, Cairo, pentru siguranta pasagerilor si a echipajelor. Jurnalistii de la BBC au aflat ca British Aiways (BA) le-a transmis pasagerilor sai care erau pe punctul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5)

- Aeroportul londonez Gatwick a anuntat miercuri ca isi suspenda toate zborurile din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului aerian, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Codrin Ștefanescu a IZBUCNIT pe Raportul GRECO: 'Concluzie ilogica și bizara. Bine ca nu ne…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca in mai multe zone din tara este risc ridicat de incendii de padure. The post Alerta de calatorie. Risc ridicat de incendii de padure appeared first on Renasterea banateana .

- Echipele CNAIR intervin de urgența pe A2, la km 13+100, sensul București-Constanța! a anunțat Compania de Autostrazi. Echipele de intervenție rapida ale CNAIR (cunoscute și ca SMURD-ul Autostrazii), acționeaza in acest moment pe Autostrada Soarelui, unde un rost de dilatație a ridicat doua dale, din…

- Departamentul de Stat al SUA a emis o noua alerta de calatorie cu privire la Sri Lanka, avertizand ca 'grupuri teroriste' continua sa puna la cale posibile atacuri in aceasta tara sud-asiatica, dupa atentatele de duminica soldate cu 290 de morti si in jur de 500 de raniti, transmite luni Reuters.Citește…