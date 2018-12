Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza…

- Brexit. Lovitura pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat ca nu va vota acordul. Partidul nord-irlandez care sustine în Parlamentul de la Londra guvernul premierului Theresa May va vota împotriva acordului de divort…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters. Partidul…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- Partidul ultraconservator nord-irlandez DUP, sustinator-cheie al premierului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a amenintat marti Bruxellesul ca se va opune unui acord asupra Brexit daca acesta va impune bariere comerciale in cadrul Marii Britanii, informeaza AFP. "Nu pot exista bariere…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Pe zi ce trece se contureaza tot mai mult o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord , iar acest lucru va crea o perioada de haos in insula. Guvernul britanic a publicat o serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care…

- Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase luni inainte de Brexit, sefa guvernului de la Londra a afirmat ca se concentreaza asupra acordului de iesire din UE, in curs de negociere. "Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu viitorul meu, aceasta dezbatere…