Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a dat asigurari presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca urmeaza sa ii fie trimisa o scrisoare chiar sambata seara pentru a i se face cunoscuta cererea Londrei de a se amana din nou Brexitul, prevazut in mod normal pentru 31 octombrie, potrivit AFP…

- Comisia Europeana așteapta ca guvernul britanic condus de Boris Johnson sa o informeze, cât mai curând posibil, care vor fi urmatorii pași privind derularea Brexitului, dupa ce Parlamentul a decis amânarea votului asupra acordului convenit de Londra cu Bruxelles.Potrivit The…

- Parlamentul britanic voteaza azi, intr-o sesiune extraordinara, acordul de Brexit obținut de premierul Boris Johnson de la Uniunea Europeana. Johnson a spus in fața legislativului britanic ca UE nu mai este dispusa sa accepte alte amanari. Pe de alta parte, mii de englezi au ieșit pe strazi in Londra,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a anuntat ca exista un acord asupra Brexitului si i-a trimis o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care ii cere sa sustina acordul. Anuntul a fost facut dupa discutiile pe care le-a avut cu premierul britanic Boris Johnson…

- 'Am primit semnale promitatoare de la prim-ministru irlandez (Leo Varadkar) ca un acord este inca posibil. Discutii tehnice au loc la Bruxelles chiar in timp ce vorbim', a declarat Tusk, aflat vineri intr-o vizita in capitala Republicii Cipru. 'Desigur, nu exista garantia succesului si timpul s-a…

- Boris Johnson a dat asigurari ca nu va amana iesirea Regatului Unit din UE, stabilita dupa ultima amanare pentru 31 octombrie, el afirmand ca ar prefera mai degraba sa ''moara intr-un sant'' decat sa faca asa ceva, relateaza Reuters. Intrebat daca le poate promite britanicilor ca nu se va duce la Bruxelles…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis joi ca nu va amana iesirea Regatului Unit din UE, stabilita dupa ultima amanare pentru 31 octombrie, el afirmand ca ar prefera mai degraba sa ''moara intr-un sant'' decat sa faca asa ceva, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Intrebat daca le poate…

- Londra intentioneaza sa retraga in zilele urmatoare diplomatii britanici din institutiile europene de la Bruxelles si sa nu mai asiste la reuniunile zilnice dedicate informarii cu privire la luarea deciziilor Uniunii Europene, intr-o incercare de a spori presiunile inaintea Brexitului, prevazut la…