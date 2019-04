Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Finanțe, Philip Hammond, a adus in discuție posibilitatea organizarii unui nou referendum referitor la Brexit in contextul in care discuțiile pe aceasta tema par sa nu ajunga la nicio concluzie, informeaza CNN, potrivit mediafax. La doar o zi dupa ce sute de mii de persoane…

- Marea Britanie trebuie mai degraba sa gaseasca o cale pentru a iesi din Uniunea Europeana (UE) intr-un mod ordonat decat sa incerce sa o destituie pe Theresa May din functia de premier, a declarat duminica...

- Premierul britanic Theresa May va propune marti in mod oficial cabinetului sau sa excluda un Brexit fara acord, intr-o tentativa de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninta sa preia controlul asupra procesului de 'divort', scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamana viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de finante Philip Hammond, citat de Reuters. Daca premierul Theresa May nu va obtine un acord aprobat de…

- Marea Britanie ar trebui sa fie pregatita sa foloseasca forța militara pentru a-și susține interesele globale în perioada post-Brexit, urmeaza sa afirme ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, care va prezenta luni planurile Londrei de a adopta o postura militara mai dura dupa Brexit,…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel luni la Marea Britanie sa dea dovada de seriozitate si spirit practic in gasirea unei solutii pentru Brexit, subliniind ca autoritatile britanice au o ''mare responsabilitate'' in acest sens, transmite Reuters. Premierul britanic "Theresa…

- Premierul danez Lars Lokke Rasmussen si-a exprimat regretul marti seara pentru respingerea de catre Parlamentul de la Londra a acordului privind iesirea Marii Britanii din UE, spunand ca este un eveniment "foarte nefericit", relateaza DPA. "Un pas mai aproape de un scenariu haotic de Brexit fara acord.…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…