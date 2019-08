Chillon, seful Razer pe Europa: Iluminarea RGB a perifericelor, tendinta majora in Romania

Razer este unul dintre cele mai bune brand-uri de periferice de gaming din lume, multiple produse ale lor intrand in top 3 ca vanzari si in Romania. Inainte de a intra in tara, perifericele se limitau la "mousi office" si… [citeste mai departe]