Brexit: De ce este atat de importanta frontiera irlandeza

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord indelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, in ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, noteaza…

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…

- Intr-o convorbire telefonica desfasurata luni cu Varadkar, sefa executivului britanic Theresa May evocase posibilitatea introducerii unui mecanism de revizuire a 'plasei de siguranta'.Leo Varadkar a reiterat cu acest prilej angajamentele anterioare potrivit carora 'plasa de siguranta' trebuie…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…