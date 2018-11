Stiri pe aceeasi tema

- Cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) vor veghea ca Marea Britanie sa respecte regulile UE in materie de comert si concurenta, in relatiile ei cu aceste tari dupa Brexit, a declarat marti comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, intr-un interviu pentru AFP. Vestager…

- Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a propus prelungirea cu un an a perioadei de tranzitie care va urma iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, in vederea deblocarii negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP.…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie pot ajunge la un acord pe tema Brexit saptamana viitoare, afirma negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, insistand insa ca Londra probabil va fi nevoita sa accepte controale comerciale in Irlanda de Nord.

- Importanti oficiali ai Uniunii Europene au fost invitati miercuri sa se pregateasca pentru un posibil Brexit fara acord, negociatorul-sef al UE cerand 'progrese decisive' in tratativele cu Londra, cu o saptamana inainte de un summit european crucial, relateaza AFP. La o reuniune…

- Partidul ultraconservator nord-irlandez DUP, sustinator-cheie al premierului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a amenintat marti Bruxellesul ca se va opune unui acord asupra Brexit daca acesta va impune bariere comerciale in cadrul Marii Britanii, informeaza AFP. "Nu pot exista bariere…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a estimat luni, la o conferinta in Slovenia, ca este realist ca un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE sa fie incheiat in 6-8 saptamani, a anuntat ambasada britanica la Ljubljana, potrivit Reuters. ''Cred…