- Bancile din zona euro care opereaza in Marea Britanie trebuie sa fie pregatite pentru Brexit pana in luna martie, deoarece orice temeri legate de supervizare trebuie rezolvate in urmatoarele saptamani, a afirmat Andrea Enria, presedintele noii agentii de supervizare bancara (SSM) din cadrul Bancii Centrale…

- Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) a acordat caselor de clearing cu sediul in Marea Britanie permisiunea de a-si servi in continuare clientii din Uniunea Europeana (UE)in eventualitatea in care nu se ajunge la un acord privind Brexit - o victorie pentru Londra care se lupta…

- UE nu va redeschide acordul de retragere a Marii Britanii din blocul comunitar, nici macar in ce priveste controversata prevedere a “plasei de siguranta” (“backstop”), a declarat luni negociatorul-sef al UE, Michel Barnier. Acesta a indicat însă că soluţii…

- Parlamentul European se asteapta ca saptamana viitoare sa inceapa procedura de ratificare a acordului privind Brexitul negociat cu Londra, au anuntat parlamentarii marti, scrie Reuters, relateaza News.ro.Dupa ce acordul negociat de Marea Britanie cu Uniunea Europeana a fost respins de parlamentul…

- Bancile franceze sunt pregatite sa faca fata tuturor scenariilor legate de Brexit, pentru a asigura continuitatea serviciilor pentru clienti, a anuntat grupul de lobby financiar FBF, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins marti acordul de retragere negociat de Guvernul britanic cu Uniunea Europeana,…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…