BREAKING NEWS! DIICOT își suspendă activitatea Procurorii DIICOT spun ca in aceasta perioada vor soluționa doar urgențele, respectiv cauzele cu arestați sau alte situații care nu suporta amanare. Decizia a fost luata luni, in Adunarea generala a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, cu o majoritate de 221 voturi, din totalul de 231 procurori prezenți. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism protesteaza fața de modalitatea in care puterea executiva, in calitate de legiuitor delegat, a ințeles sa adopte a patra modificare legislativa…

