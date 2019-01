Stiri pe aceeasi tema

- China va relaxa restrictiile impuse investitiilor straine si va incerca sa rezolve dificultatile intampinate de companiile straine care investesc in aceasta tara, a declarat ministrul Comertului, Zhong Shan, intr-un interviu acordat presei de stat, transmite Reuters. Potrivit oficialului, China va permite…

- Norvegia are in vedere sa se alature altor națiuni occidentale, prin excluderea companiei Huawei Technologies din China de la construcția noii infrastructure de telecomunicații 5G a țarii, a declarat miercuri ministrul justiției, relateaza Reuters.Guvernul norvegian discuta in prezent masurile…

- State emergente precum China, India si Brazilia vor avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi economiile dezvoltate, din cauza intarzierilor inregistrate in acest an, potrivit unei analize a Centre for Economics and Business Research (Cebr), transmite Reuters, relateaza…

- Tensiunile comerciale dintre China si SUA afecteaza deja increderea companiilor si investitiile in Asia, a declarat luni un inalt oficial de la Fondul Monetar International, avertizand ca institutia ar putea sa isi revizuiasca previziunile globale in luna ianuarie. Changyong Rhee, directorul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat luni ca Brexitul va fi discutat la o intalnire a consiliului de joi, inclusiv modalitatile de a ajuta guvernul britanic sa ratifice procesul, insa acordul de retragere nu poate fi renegociat, scrie Reuters.„Am decis sa convoc #EUCO…