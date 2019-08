Brazilia: Scădere semnificativă în sondaje a popularităţii preşedintelui Jair Bolsonaro O mare parte din populatia Braziliei dezaproba politica presedintelui Jair Bolsonaro, inregistrandu-se o scadere semnificativa a popularitatii acestuia in ultimele sase luni, conform unui sondaj dat publicitatii luni, informeaza AFP.



Doar 41% din persoanele chestionate aprobau in august activitatea presedintelui de extrema dreapta (care a preluat puterea pe 1 ianuarie), comparativ cu 57.5% in luna februarie.



Nivelul de dezaprobare a activitatii presedintelui a crescut de la 28.2% la 53.7% in aceeasi perioada, a informat institutul MDA, care a realizat acest sondaj in perioada… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a criticat, luni, 'comentariile extraordinar de lipsite de respect' ale președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, la adresa soției sale Brigitte Macron, potrivit Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Emmanuel Macron a raspuns in timpul unei conferințe de presa organizate…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera, în contextul incendiilor din Padurea Amazoniana, ca omologul sau din Brazilia, Jair Bolsonaro, "a mintit" în legatura cu angajamentele de protejare a mediului, astfel ca Franta si Irlanda blocheaza Acordul cu Piata Comuna a Sudului…

- Curtea Suprema a Braziliei a respins marti cererea de extradare a unui oponent al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, apreciind ca nu exista garantii ca acesta ar urma sa beneficieze de un proces corect in Turcia, informeaza miercuri Reuters. Omul de afaceri Ali Sipahi, care detine…

- Presedintele Donald Trump a salutat cu caldura marti ideea ca fiul presedintelui brazilian Jair Bolsonaro sa fie numit ambasador in Statele Unite, in contextul in care, in prezent, relatiile dintre cei doi lideri "reactionati" sunt mai bune ca niciodata, transmite AFP. "Cred ca ar fi o…

- "Cred ca ar fi o numire foarte frumoasa", a declarat la Casa Alba presedintele american, care l-a calificat pe Eduardo Bolsonaro, in varsta de 35 de ani, ca fiind "remarcabil". Ideea numirii acestuia in functia de ambasador al Braziliei la Washington a fost lansata la inceputul lunii de…

- Federația de la Buenos Aires a cerut companiei care asigura tehnologia video pentru arbitrii turneului sud-american sa se pronunțe asupra acestui subiect delicat. Brazilia - Argentina, SuperClasico sud-american, s-a jucat pe 2 iulie, in semifinalele Copei America, dar albiceleștii contesta și acum victoria…

- Ancheta anticoruptie cunoscuta sub numele de "Lava Jato" (Spalatoria Auto) a fost folosita anul trecut de magistrati pentru a impiedica realegerea fostului presedinte al Braziliei, Inacio Lula da Silva, a dezvaluit duminica un site de investigatii citat de AFP. The Intercept, proiect la…

- Zeci de mii de studenti si profesori au iesit pe strazile Braziliei, intr-un protest major fata de ceea ce acestia numesc asaltul presedintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro asupra educatiei, potrivit The Guardian.