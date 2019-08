Brazilia: Luare de ostatici într-un autobuz la Rio de Janeiro Luarea de ostatici a inceput la ora locala 05:30 (08:30 GMT) pe emblematicul pod Rio-Niteroi, care leaga cele doua orase principale ale regiunii metropolitane Rio de Janeiro. Cel putin 18 pasageri se afla in autobuz.



Potrivit politiei, atacatorul se prezinta ca fiind politist militar. Deocamdata nu se cunosc motivatiile sale, iar politia militara negociaza cu el eliberarea ostaticilor.



La aproape doua ore dupa ce a capturat vehiculul, atacatorul a eliberat trei femei si un barbat, toti adulti, dar din cand in cand el arunca cate un obiect incendiar din interiorul autobuzului…

Sursa articol: dcnews.ro

