Brazilia: Bolsonaro renunţă să se ducă la New York, pe fondul…

Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a renuntat in cele din urma la o deplasare la jumatatea lunii mai la New York, unde urma sa primeasca un premiu onorific, pe fondul unei intense campanii de respingere, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de France Presse. "Presedintele Bolsonaro a decis sa anuleze aceasta calatorie", a declarat purtatorul de cuvant intr-un comunicat, denuntand "ideologizarea" evenimentului si presiunea exercitata asupra organizatorilor. Primarul New Yorkului, Bill de Blasio, l-a descris pe presedintele de dreapta drept "o fiinta umana foarte periculoasa". Acest…