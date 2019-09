Braşov: Managerul Spitalului de Psihiatrie vrea să înfiinţeze un centru pentru pacienţii cu scleroză multiplă "Vrem sa facem, pe viitor, un centru pentru pacientii cu scleroza multipla. Sunt destui pacienti in Brasov, Covasna si Harghita, care in prezent trebuie sa se deplaseze la Bucuresti pentru a primi tratament imunomodulator. Prin asociatiile lor, am intocmit o lista de pacienti si am cerut ministerului acordul pentru a putea face acest tip de terapie aici", a spus managerul interimar al Spitalului de Psihiatrie si Neurologie.



Conform acestuia, este vorba de aproximativ 200-300 de pacienti care sufera de aceasta maladie.



El a mai mentionat ca una dintre cerinte pentru a putea…

Sursa articol: dcnews.ro

