Vicepremierul Dan Suciu, care este si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a semnat, sambata, in municipiul Dorohoi, sase contracte de finantare a unor investitii de interes local din cinci unitati administrativ-teritoriale situate in judetul Botosani. Acesta a anuntat constructia, din fonduri guvernamentale, a unui bazin de inot in municipiul Dorohoi, a unui camin cultural in comuna Trusesti, dar si a patru sali de sport in comunele Cordareni, Curtesti, Lozna si Mitoc. "Am venit la Botosani, asa cum merg prin toate judetele tarii, pentru ca in primul rand vreau sa continui…