- Un barbat din Republica Moldova a fost prins de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora, cand incerca sa intre illegal in Romania, pentru a munci. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița, județul Caraș-Severin, au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. „In data de 17.08.2019, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul…

- La data de 8 iulie curent, in jurul orei 15:00, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Frasinești a parvenit un apel din partea unui localnic, precum ca in localitate a fost observat un barbat necunoscut cu o geanta in spate, fapt ce a dat de banuit. Acesta se deplasa cu o bicicleta dinspre satul…

- Mai multe colete cu tigari de contrabanda au fost abandonate la marginea unei paduri de pe raza localitatii Racovat din judetul Botosani, dupa ce au fost transportate cu o drona, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora Racnea. Potrivit sursei…

- Politistii de frontiera din Botosani au facut uz de arma in timpul unei misiuni de prindere a unor contrabandisti de tigari, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, politistii de frontiera din…