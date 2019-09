Stiri pe aceeasi tema

- Satmarenii sunt invitați sa se alature unei campanii de donare de sange care se va derula in perioada 18-20 septembrie 2019 prin intermediul Centrului Județean de Transfuzie Sanguina Satu Mare. Campania numita ”Europa pentru TINE! Tu pentru VIAȚA! Fii DONATOR!”, este organizata cu ocazia Zilei Cooperarii…

- Programul Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 se alatura și in acest an celorlalte programe de cooperare finanțate de Uniunea Europeana, in cadrul unui eveniment devenit tradițional, Ziua Cooperarii Europene. Acțiunile vor contribui la salvarea de vieți omenești, prin organizarea unei campanii…

- "Europa pentru TINE! Tu pentru VIATA! Fii DONATOR!" este sloganul campaniei de donare de sange care se va derula simultan in Ucraina si in Romania, in perioada 18-20 septembrie 2019. Actiunea se va desfasura in centrele de transfuzie din Tulcea, Botosani, Suceava, Baia Mare, Satu Mare ...

- Intre 18 și 20 septembrie, la Centrul de Transfuzie Suceava se va derula o campanie de donare de singe sub egida Zilei Cooperarii Europene. Acțiunea va avea loc in cadrul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina 2014-2020. Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava pentru granița…

- In perioada 18-20 septembrie, in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Maramureș se desfașoara campania de donare de sange ,,Europa pentru tine! Tu pentru Europa! Fii donator!”, sub egida Zilei Cooperarii Europene. Organizatorii, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera pentru granița Romania…

- Campania "Strigat de viata", prin care maternitati din Romania sunt dotate cu echipament necesar copiilor nascuti prematur, a ajuns la finalul editiei sapte, iar in total 66 de institutii de sanatate au beneficiat de echipamente de 800.000 de euro, au anuntat vineri, intr-o conferinta de presa ce…

- Campania "Strigat de viata", prin care maternitati din Romania sunt dotate cu echipament necesar copiilor nascuti prematur, a ajuns la finalul editiei sapte, iar in total 66 de institutii de sanatate au beneficiat de echipamente de 800.

- Prefectul Dan Slincu, conducerea Directiei Sanitar- Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, a Inspectoratului de Politie Judetean si Inspectoratului Judetean de Jandarmi au mers luni in comuna Hanesti, la o intalnire cu Unitatile Locale de Sprijin Hanesti si Dangeni ale Comitetului Local de…